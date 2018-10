VERÖFFENTLICHUNG » 28.09.2018

BEWERTUNG » 7 / 9

ARTIST » Helmut Lotti

LABEL » Ariola, Sony Music

28.09.20187 / 9

Der Belgier Helmut Lotti hat es von Anfang an verstanden, mit seiner 3,5 Oktaven umfassenden Stimme und außerordentlichem Talent verschiedene Genres zu verbinden. Mit „Helmut Lotti Goes Classic“ startete 1995 sein internationaler Durchbruch und er eroberte damit die Welt. Das Album erreichte auf Anhieb Gold Status und seither verkaufte er über 13 Millionen Tonträger. Es folgten ein lateinamerikanisches Repertoire, russische Volkslieder, flämischer Schlager. Und zwischendrin Besonderheiten wie ein „Tribute To The King“ Elvis Presley. Bereits 1994 hatte Helmut Lotti auf Anfragen Konzerte mit einem 23-köpfigen Orchester gegeben. Es folgten spannende „Pop goes Classic“ Projekte, die seinen Weltruhm mehrten.

Im Jahr 2018 widmet er sich auf seinem neuen Album ganz dem Soul. Der Longplayer, der unter anderem die Vorabsingle „My Girl“ wie auch diverse große Soul-Klassiker von „Wonderful World“ über „Easy“ bis hin zu „So You Win Again“ enthält, wurde zusammen mit dem Golden Symphonic Orchester eingespielt. Die Arrangements erklingen dabei leicht und eingängig – zu keinem Moment bombastisch. Lottis Stimme steht stets im Vordergrund. Und selbst wenn er Simply Reds „If You Don’t Know Me By Now“ schmettert oder zum Ende hin Prince‘ „Purple Rain“ neues beschwingtes Leben verleiht, bleibt er ganz er selbst und macht sich die bekannten Titel gekonnt zu eigen.

Helmut Lotti stellt mit der Auswahl der Songs seinen ausgezeichneten Geschmack in Sachen Soul und sein Talent für melodische und romantische Musik unter Beweis. Das Album ist in seinem Aufbau sehr homogen und fasst einige der besten Stücke des Genres zusammen.

