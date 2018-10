Matthias Reim – live mit Band 2018 in Trier

Alben in Spitzenpositionen der Charts, Gold- und Platin-Auszeichnungen, ausverkaufte Tourneen, begeisterte Fans – wenn ein Name für die Liebe zur Musik und Live-Entertainment steht, dann ohne jeden Zweifel: Matthias Reim. Er ist einer der erfolgreichsten und charismatischsten Musiker – und auch einer der zähesten. Nach vielen Höhen und Tiefen in seinem Leben hat er immer wieder zurückgefunden zu dem, was er so liebt: Zu seiner Musik! Und zu seinem treuen Publikum, welches er vielmehr als Freunde betrachtet und mit seiner Musik glücklich machen will. Und das merkt man ihm in jedem Moment auf der Bühne an. 2018 ist es wieder so weit.

Die Songs von Matthias Reim erzählen auf diese besondere Weise, die seine Fans an ihm so lieben, vom Leben. Geschichten von früher, von heute, von der Liebe, von der Traurigkeit, vom Weitermachen. Immer authentisch und bewegend – aber auch hervorragend geeignet, um sie live mit einer großartigen Party gemeinsam zu feiern! Dazu bietet 2018 viele Gelegenheiten. Seit Juni auf zahlreichen Open-Air-Bühnen und im Herbst und Winter dann mit Hallen-Konzerten quer durch Deutschland – natürlich mit dem traditionellen Jahresabschluss in Rostock!

Gemeinsam mit seiner Band hat er sein Live-Programm mit neuen Arrangements umgestaltet und wird mit zahlreichen frischen musikalischen Ideen überraschen. Dass dabei die großen Hits nicht fehlen dürfen, ist klar: „Ich hab’ geträumt von Dir“, „Dabei bin ich nur ein Träumer“, „Einsamer Stern“ und all die anderen Titel, die inzwischen zu Klassikern geworden sind. So wie auch „Verdammt, ich lieb’ Dich“, das nicht nur das Publikum hören will, sondern das auch nach wie vor zu seinen Lieblingsliedern gehört, die er so gerne singt. Man darf gespannt sein auf die neuen Lieder und wie diese sich live machen werden.

Viel Liebgewonnenes und viel Neues also erwartet die Fans im neuen Jahr. Aber auf jeden Fall ein ungeduldiger Matthias Reim, der es bereits kaum erwarten kann, seiner Spielfreude wieder freien Lauf zu lassen und sein Publikum mitzureißen – mit auf eine kleine Reise durch die musikalischen Erinnerungen zu den neuen Geschichten seines aktuellen Albums. Gemeinsam mit den Fans eine Party feiern, nach der „wir dann alle gut gelaunt und happy nach Hause gehen“ – Matthias Reim weiß einfach, wie ein unvergessliche Konzerterlebnis geht.

Ein neues Album, ein neues Programm und eine neue Bühnen- und Lichtshow – 2018 wird aufregend, das solltet Ihr nicht verpassen. Am 24.11. in der Arena Trier!

