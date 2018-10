VERÖFFENTLICHUNG » 28.09.2018

BEWERTUNG » 7 / 9

ARTIST » Stratovarius

LABEL » earMUSIC, edel records

28.09.20187 / 9

Was Stratovarius aus Finnland seit weit über 30 Jahren erfolgreich zelebrieren, darf man getrost als Bombast-Metal bezeichnen. Die Mischung aus Klassik und Metal funktioniert immer noch hervorragend und die melodischen Songs lassen das Herz vieler Metaller höher schlagen.

Bereits im Jahr 2001 gab es eine Compilation namens „Intermission“, die seltenes Material – Bonustracks, B-Seiten, Liveaufnahmen – zusammenfasste. Dem folgt jetzt „Enigma: Intermission 2″. Die Idee ist klar: Es reicht noch nicht für ein neues Studioalbum, aber es ist genug Material vorhanden, um die Fans bei Laune zu halten.

Das Album enthält nicht nur drei neue Songs sondern auch – zum ersten Mal in der Bandgeschichte – orchestrale Arrangements von vier ausgewählten Stratovarius-Klassikern. „Enigma” und „Oblivion”, 2018 aufgenommen und somit frisch aus dem Studio, sind ohne Zweifel zwei Knaller-Songs. Beide kombinieren eine epische Melodie mit einem bombastischen Refrain sowie harten Gitarren-Riffs und geben genau das wieder, wofür Stratovarius stehen: Symphonic Metal vom Feinsten. Auch „Kill It With Fire“ und „Castaway“, beide zuvor nur für japanische Fans erhältlich, sind ohne Zweifel zwei Killer-Songs.

Mich persönlich triggern aber die orchestralen Neuaufnahmen von „Fantasy“, „Shine in the Dark“, „Unbreakable“ und „Winter Skies“. Da werden sehr gelungene Arrangements geboten, die diese Songs in einem Glanz erstrahlen lassen, den sie schon lannge verdient haben.

Mit über 30 Minuten brandneuer Musik und 50 Minuten an Raritäten, ist „ENIGMA: Intermission 2“ definitiv eine spannende Veröffentlichung und verkürzt die Zeit bis zum nächsten Studiowerk.

Unsere Stratovarius Empfehlung

Letzte Aktualisierung am 7.10.2018 um 15:07 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weitere Empfehlungen zu Stratovarius

Letzte Aktualisierung am 7.10.2018 um 15:07 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API