VERÖFFENTLICHUNG » 28.09.2018

BEWERTUNG » 5 / 9

ARTIST » Kai Hohage

LABEL » Karussell, Universal Music

28.09.20185 / 9

Dass mir der YouTube-Kanal „Hurra Kinderlieder“ bisher kein Begriff war, liegt wohl daran, dass meine eigenen Kinder schon lange dem Kindergarten entwachsen sind und damit nicht mehr zur Zielgruppe der bunten comic-artigen Kinderliedervideos gehören. Für alle Fans des Kanals wurden nun 19 der witzigen Songs erstmals auf CD veröffentlicht – und sind damit auch ohne Internetverbindung verfügbar.

Der Musiker und Produzent Kai Hohage trifft mit seinen eingängigen Liedern und den passenden Videos mit einfach und putzig gestalteten Charakteren wohl den Geschmack zahlreicher Eltern und Kinder; darauf lassen zumindest die millionenfachen Klicks im Internet schließen. Mich persönlich sprechen die Aufmachung des Albums und die recht einfach gestrickten Songs aber weniger an. Die Themen sind zwar kindgerecht und viele Songs erzählen nette und witzige Geschichten, wie etwa „Die Maus ist allein zu Haus“, in dem die Maus ein fröhliches Chaos anrichtet, dabei aber vom Goldfisch beobachtet wird, oder „Guten Appetit“, in dem jedes Familienmitglied mal sein Lieblingsgericht kochen darf, was zu abenteuerlichen Zusammenstellungen führt. Auch „Das Apfellied“ und „Der Pavianpopo“ können überzeugen und sprechen das kindliche Bedürfnis nach Wiederholungen, aber auch nach unerwarteten Wendungen an.

Insgesamt sind die Lieder aber musikalisch nicht sehr vielseitig und überwiegend mit elektronischen Instrumenten arrangiert. Bei einigen Titeln sorgt Kindergesang für Abwechslung, aber auch hier wäre Luft nach oben, etwa durch den Einsatz verschiedener Kinderstimmen oder eines Chores. Zudem funktionieren nicht alle Songs rein akustisch so gut mit optischer Unterstützung . „Fauchi der kleine Tiger“ wird beispielweise erst durch die nur im Video sichtbaren Rettungsaktionen seiner tierischen Freunde so richtig witzig.

Wer die Videos von „Hurra Kinderlieder“ kennt und mag, dem wird sicher auch dieses Album gefallen. Wer allerdings einfach auf der Suche nach neuen, guten Kinderliedern ist, findet inzwischen viele anspruchsvolle und qualitativ hochwertige Alternativen.

Unsere Kai Hohage Empfehlung

Hurra Kinderlieder 1 Hurra Kinderlieder, Hurra Kinderlieder 1

Karussell (Universal Music)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 9.10.2018 um 21:52 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weitere Empfehlungen zu Kai Hohage

Letzte Aktualisierung am 9.10.2018 um 21:37 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API