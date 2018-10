VERÖFFENTLICHUNG » 21.09.2018

BEWERTUNG » 7 / 9

ARTIST » Christina Stürmer

LABEL » Polydor Records, Universal Music

21.09.20187 / 9

Seit vielen Jahren ist Christina Stürmer eine sichere Bank, was deutschsprachige Popmusik angeht. Und auch wenn sie ihren Sound ein wenig modernisiert, weiß man doch, was man bekommt. Ihr Image muss sie nicht verbessern – spätestens seit „Sing meinen Song“ ist die sympathische Österreicherin ohnehin in vielen Herzen. Eine künstlerische Weiterentwicklung ist verständlich. Zwar finde ich es schade, dass die rockigen Gitarrenklänge meist einem warmen, atmosphärischen Wohlklang gewichen sind, doch die Textaussagen sind dadurch besser zu verstehen.

Die Lyrics hat Christina wieder allesamt selbst geschrieben. Mal sehnsüchtig, mal optimistisch nach vorn blickend ist es ein Sammelsurium an nachvollziehbaren Lebensweisheiten. Oft wie in Musik gefasste Sinnsprüche. „In ein paar Jahren“ lässt sie mit Abstand auf ihr Leben zurück blicken. „Lebe hier und jetzt“ blickt in die Gegenwart, „Freu dich nie zu spät“ schickt uns auf die Suche nach den schönen Dingen im Leben. Da hat die Geburt ihrer inzwischen zweijährigen Tochter sicher mit reingewirkt. Und es gibt auch einen Mama-Song: „Du erinnerst mich an mein Herz“.

Trotz mancher Gefühlsduselei bleibt Christina Stürmer ohne falsches Pathos. Sie singt moderne Popsongs – Balladen und Uptempo. Synthesizer, Keyboards und Drum-Computer nehmen breiteren Raum ein als noch bei den Vorgängeralben. Die Gitarren sind daher ein wenig in den Hintergrund gerückt.

Produziert wurden die 13 neuen Songs zum großen Teil im heimischen Studio in Österreich (mit ein paar kleinen Ausflügen nach Bochum ins Studio Kanal 24 zu Produzent Eki von Nice), in sehr familiärer und vor allem entspannter Atmosphäre. Vielleicht erklärt dies den zuvor angesprochenen warmen Ton, der sich durch das ganze Album zieht. Denn „Überall zu Hause“ schafft das große Kunststück, den Hörer in den Arm zu nehmen, ihm Geborgenheit zu vermitteln, ihn unversehens zum Träumen zu verführen und ihn Kraft tanken zu lassen.

