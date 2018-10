VERÖFFENTLICHUNG » 05.10.2018

Sie haben sich rar gemacht in den letzten Jahren, die deutschsprachigen Songpoeten. Doch langsam kommt Bewegung in die Szene: Andreas Bourani kündigt sein neues Album nach fünf Jahren Wartezeit für 2019 an, Max Giesinger und Mark Forster wollen mit einem November-Release noch im diesjährigen Weihnachtsgeschäft punkten und Philipp Poisel hat zur Clubtour zumindest eine neue Single am Start. Zunächst wagt sich allerdings Joris aus der Deckung und bietet die Parole „Schrei es raus“.

Es ist das Jahr 3 nach dem furiosen Debüt „Hoffnungslos Hoffnungsvoll“. 300 Konzerte und 3 Echos später. Joris ist inzwischen 28 und hat sich Zeit gelassen für sein zweites Album „Schrei es raus“. Es ist der gleiche Joris – diese ungewöhnliche, warme Stimme, die mit großer Ausdruckskraft Geschichten erzählt und Bilder erschafft. Der gleiche erdige, ehrliche Sound, der analog und natürlich diese kraftvolle Stimme dynamisch unterstützt und überall mitgeht: hoch, runter, laut, leise, gleichzeitig rau und sanft – wahnsinnig vielfältig und variabel.

Sein Markenzeichen waren und sind die feinen Pianoklänge. Das ist stets eine Wohltat. Insgesamt ist es aber ein sehr vielfältiges Album, in dem auch die Gitarre und allgemeine rhythmische Finessen eine große Rolle spielen. Das kann mal mystisch sein, wie bei „Feuerwesen“, hymnisch wie bei der Single „Signal“, trotz leiser Töne aggressiv und fordernd wie beim Titelsong „Schrei es raus“ und dazwischen immer wieder mit viel Gefühl und sanfter Melancholie.

Nein – man hat diese zugleich raue und gefühlvolle Stimme in den drei Jahren Pause nicht vergessen. Was aber auch nicht verwundert, wie die DVD und die live-CD im wunderschön aufgemachten Boxset beweisen. CD 2 bietet Livemitschnitte von unterschiedlichen Festivals. Hier spürt man, wo Joris zuhause ist: Da wo viele Menschen ihn hören. Wo er vielleicht Zuhörer überzeugen kann, die zwar seinen Namen, aber seine Musik noch nicht kennen. Eine schöne Rückschau auf das erste Album mit dem Höhepunkt „Herz über Kopf“.

Die DVD bietet dann ein Livekonzert aus Jena, das die Stimmung eines kompletten Konzerterlebnisses hervorragend einfängt. Man bekommt spürbar Lust, ihn mit den neuen Titeln bald wieder live zu erleben. Die Gelegenheit wird in Kürze kommen.

Nur wenige Tage nach Release geht Joris mit den neuen Songs im Gepäck auf Tour und wird dabei von Mister Me, Max Prosa, Lotte und Kelvin Jones begleitet!

…mit Mister Me

19.10.18 Stuttgart – Wizemann

20.10.18 Stuttgart – Wizemann

…mit Max Prosa

22.10.18 Hamburg – Große Freiheit 36

23.10.18 Hamburg – Große Freiheit 36

24.10.18 Hannover – Capitol

…mit Lotte

26.10.18 Bielefeld – Ringlokschuppen

27.10.18 Leipzig – Haus Auensee

28.10.18 München – Tonhalle

29.10.18 Köln – E-Werk

…mit Kelvin Jones

31.10.18 Wiesbaden – Schlachthof

01.11.18 Berlin – Columbiahalle

02.11.18 Dortmund – Warsteiner Music Hall

03.11.18 Bremen – Pier 2

05.11.18 A-Wien – WUK

06.11.18 CH-Zürich – Kaufleuten

