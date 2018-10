VERÖFFENTLICHUNG » 28.09.2018

ARTIST » Aretha Franklin

„The Atlantic Singles Collection 1967-1970“ umfasst nur einen kleinen Ausschnitt aus Aretha Franklins unglaublicher Karriere. Doch wenn man allein sieht, welche fantastischen Alben und welche Evergreens die Queen of Soul in diesen vier Jahren veröffentlicht hat, wird ihre wichtige Stellung in der Musikhistorie auf einen Schlag bewusst. Am 16. August 2018 starb eine der letzten ganz großen Sängerinnen unserer Zeit – und allein der Hype auf Facebook und Instagram zeigte, wie geschockt und emotional die Musikwelt auf ihren Tod reagierte.

Zu diesem Zeitpunkt stand übrigens die Veröffentlichung der neuen Compilation „The Atlantic Singles 1967-1970“ am 28. September bereits fest. Und plötzlich wird eine liebevoll zusammengestellte Sammlung von Songs zu einem berührenden Nachruf auf eine der größten Sängerinnen, die die Welt erleben durfte.

Den Grundstein für ihre legendäre Karriere legte ihr 1967 erschienenes, erstes Nummer-1-Album „I Never Loved A Man The Way I Love You“, das vom Rolling Stone auf Platz 84 der 500 besten Alben aller Zeiten geführt wird und das erste Album war, das Aretha für Atlantic Records aufnahm. In den folgenden Jahren wurde sie weltweit zum Inbegriff für Soul und eine der erfolgreichsten Sängerinnen und meistgeehrten Persönlichkeiten aller Zeiten. Drei Jahre lang war ihr Name ununterbrochen in den US-Pop- und R&B-Top-20 zu finden. In dieser Zeit gab es neun Gold-Singles, drei Gold-Alben, drei Grammy-Awards und ihre erste Kette von internationalen Hits.

In der Tracklist finden sich unzählige zeitlose Klassiker wie „Respect“, „Think“, „A Natural Woman (You Make Me Feel Like)“ und „Son Of A Preacher Man“. Doch man muss das Album nicht wegen dieser Hits kaufen. Dafür reichen auch die YouTube-Videos. Vielmehr ist es eine hervorragende Zusammenstellung, die Aretha Franklins Rolle als Ausnahmekünstlerin auch in den weniger bekannten Songs beweist. Die Zeit Ende der 60er Jahre war der erste Höhepunkt in ihrer Karriere. Und danach ist sie eigentlich immer oben geblieben – bis zu ihrem Tod.

