Vor gut zehn Jahren gab es schon mal eine Katie Melua Collection als Best of der britisch-georgischen Sängerin. Seitdem sind einige Studioalben ins Land gegangen und so macht es Sinn, die Zusammenstellung neu zu überdenken und auf den aktuellen Stand zu bringen.

Das Album wurde von Katie selbst zusammengestellt und enthält 30 Songs aus sieben Studioalben sowie zwei brandneue Aufnahmen: „Bridge Over Troubled Water“ und „Diamonds Are Forever“.

Zuvorderst sind natürlich die Hits „The Closest Thing to Crazy“ und „Nine Million Bicyles“ enthalten, aber auch „What A Wonderful World“ im Duett mit der zum Zeitpunkt der Aufnahme schon verstorbenen Eva Cassidy – wunderschön und berührend. Auch die Coverversion von Stings „Fields Of Gold“ gehört zu meinen absoluten Favoriten.

Das neue Cover „Bridge Over Troubled Water“ wurde 2018 in Georgien mit dem Gori Women’s Choir sowie dem Georgian Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Nikoloz Rachveli aufgenommen und von Katie und Adam ‚Cecil‘ Bartlett produziert. Blacks „Diamonds Are Forever“ wurde erstmals beim Don Black Songbook-Konzert in der Royal Festival Hall aufgeführt.

Es gibt also auch für Melua-Fans, die bereits alles haben, einige Kaufanreize. Und jedem Neuling sei das Album ohnehin empfohlen: Es gibt einen hervorragenden Überblick in Bezug auf Katie Meluas musikalisches Schaffen und ihre emotionalen Song-Highlights.

