Neil Patrick Harris ist der Öffentlichkeit hauptsächlich als Schauspieler bekannt, vor allem in seiner Paraderolle als Barney Stinson in der TV-Serie „How I Met Your Mother“. Nun versucht er sich erstmals als Kinderbuch-Autor. Thematisch bleibt Harris mit seinem Debüt „Die magischen 6 – Mr. Vernons Zauberladen“ allerdings auf vertrautem Terrain: Er ist selbst leidenschaftlicher Zauberkünstler und war sogar einige Jahre Präsident der Academy of Magical Arts.

Das Buch erzählt die Geschichte des jungen Carter, der ein Talent für Zaubertricks hat, seit dem Verschwinden seiner Eltern aber bei seinem fiesen Onkel leben muss, der sich mit Taschenspielertricks und Betrügereien über Wasser hält. Als dieser Carter zum Stehlen zwingen will, flieht der Junge und landet in der Kleinstadt Mineral Wells. Dort trifft er nicht nur den geheimnisvollen Mr. Vernon, der einen eigenen Zauberladen besitzt, sondern findet auch neue Freunde, die ebenfalls leidenschaftlich gerne zaubern. In Mineral Wells gastiert allerdings auch der Jahrmarkt des gewaltigen B. B. Bosso, der mit seiner Truppe den Leuten das Geld mit allerlei betrügerischen Mitteln aus der Tasche zieht und als Krönung den Diebstahl eines wertvollen Diamanten plant. Das wollen die Kinder verhindern – mit Freundschaft und Magie…

Die Geschichte ist unterhaltsam und spannend geschrieben und man mag das Buch bis zum Ende kaum aus der Hand legen. Einen besonderen Reiz hat es, dass der Autor den Leser immer wieder persönlich anspricht, zunächst im Vorwort , aber auch überraschend mitten im Buch. Es zeigt sich hier auch der ganz eigene Humor von Neil Patrick Harris, etwa im Inhaltverzeichnis, in dem die eher langweilig durchnummerierten Kapitel Rechenaufgaben als Untertitel bekommen. Außerdem sind im Buch einige Rätsel versteckt und es werden zwischendurch einfache Zaubertricks erklärt.

So ist „Die magischen 6“ nicht nur eine gute Geschichte , sondern ein überzeugendes magisches Gesamterlebnis und eine absolute Empfehlung für alle kleinen und großen Menschen, die Magie lieben. Und ganz besonders erfreulich ist am Ende die Nachricht, dass dieses Buch nur der Auftakt zu einer ganzen Reihe ist. Wir dürfen uns also auf weitere Abenteuer mit Carter und seinen Freunden freuen!

