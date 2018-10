VERÖFFENTLICHUNG » 05.10.2018

Das Bauhaus in Dessau und die dazu gehörige Stiftung haben sich ja aktuell nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Die Band Feine Sahne Fischfilet erfährt zumindest viel Solidarität aus Kulturkreisen. Es hätte auch eine der Bauhaus-Sessions für ZDF werden sollen, doch plötzlich stellen sich CDU und AFD unisono quer. Ein unsäglicher Vorgang, der die Freiheit der Kultur ernsthaft in Frage stellt.

Am 20. Mai 2018 ist Ray Wilson dort aufgetreten – natürlich absolut unpolitisch, wie es seinem Naturell entspricht. Es war ein fantastisches Konzert, wie man anhand der jetzt erscheinenden CD/DVD-Veröffentlichung sehen kann. Ray Wilson hat zwanzig Jahre lang daran gearbeitet, dass seine Genesis-Vergangenheit und sein One-Hit-Wonder in einem Jeans-Werbespot nicht im Mittelpunkt seines Schaffens stehen. Das schaffte er nicht durch Verleugnung, sondern durch konsequentes und fortwährendes Touren, wobei er neben den Hits aus alten Tagen (vor allem dem Genesis-Backkatalog) stetig neue Soloalben auf den Markt brachte und Songs daraus ins Programm einbaute.

So kann er heute selbstbewusst die eigenen Hits neben die Klassiker stellen. Titel wie „Change“, „Sarah“, „Take It Slow“, „Lemon Yellow Sun“ und das großartige, schon ältere Stück „Along The Way“ von Rays Bruder Steve finden sich hier wieder. „Alone“ erinnert an die alte Heimat Schottland und „Wait For Better Days“ ist ebenfalls sehr berührend.

Wenn man damit einen Einblick in das hervorragende Soloschaffen von Ray Wilson bekommen hat, dürfen noch einige Juwelen aus der Welt von Genesis hinzu kommen. Dazu gehören Klassiker wie „No Son Of Mine“, „That’s All“, „Follow You Follow Me“ und eine brillante Darbietung von Peter Gabriels „Solsbury Hill“. Auch der Hit „Inside“ von Stiltskin darf nicht fehlen, der Freunde der 90er gerne mal ausrufen lässt: „Ach, der war das?“

Die „ZDF at Bauhaus“ Veröffentlichung ist für mich die perfekte Zusammenstellung, um auf einer CD die Essenz von Rays Schaffen darzustellen. Von dem wundervollen „Change“ bis hin zu seiner diabolischen Performance von „Mama“. Auf CD und DVD bekommt man einen Eindruck von Wilsons starken Soloqualitäten – und wer danach noch nicht genug hat: Im Prinzip ist der (inzwischen in Polen lebende) Schotte ständig auf Tour. Bestimmt auch bald in eurer Nähe.

