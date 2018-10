VANESSA MAI - Die Reise beginnt

VERÖFFENTLICHUNG » 22.10.2018

ARTIST » Vanessa Mai

LABEL » Edel Books

22.10.2018

2017 gab es das Album „Regenbogen“, 2018 das Album „Schlager“ – beide mit Nummer 1 Platzierungen in den deutschen Charts, die Vanessa Mai zur unumstrittenen Schlagerprinzessin machten. Dazwischen lag die „Regenbogen“-Tour, der mit diesem Fotoband ein Denkmal gesetzt wird. Es war eine Show der Superlative, die aber letztlich nur ein Teaser für die Tour in 2019 sein konnte, die Vanessa in die größten Arenen des Landes führen wird. Daher passt der Titel „Die Reise beginnt“ auch sehr gut.

Zur Show: Es gab große LCD-Leinwände im Hintergrund und einen langen Laufsteg, der Vanessa und ihre Tänzer auf halbe Bühnenhöhe brachte. Ein Aufzug in der Bühnenmitte sorgte dafür, dass sie schnell zwischen beiden Ebenen wechseln konnte. Die Band war unter dem Laufsteg versteckt, brachte sich mit kurzen Solo-Ausflügen der Gitarristen nach vorne aber mehrfach in Erinnerung. Es war ein Feuerwerk aus lauten Beats und wilden Tänzen. Eine Reihe dramatischer und emotionaler Momente. Ständige Kostümwechsel, ein Wirbel von Tänzerinnen und Tänzern.

Das Buch stellt in den Fotos, die zum größten Teil von Marvin Ströter stammen, die Person Vanessa Mai in den Mittelpunkt. Es gibt Aufnahmen aus allen Phasen der Tour – nicht nur vom Bühnengeschehen. Natürlich ist die Show in farbenfrohen Bildern festgehalten, doch viel intensiver sind die Aufnahmen, die die private, ungeschminkte Vanessa zeigen. Die ganz intime und nachdenkliche Momente festhalten, Die Vanessa in Interaktion mit ihren Fans zeigen oder die das Backstage-Geschehen in Momentaufnhamen darstellen, die man sonst nicht zu sehen bekommt.

Was ich etwas schade finde, ist die Tatsache, dass Vanessa sich mit persönlichen Kommentaren und Gedanken zu den Bildern sehr zurückhält. Es gibt einzelne Textpassagen, aber diese sind sehr reduziert. Vermutlich ist die Intention, die Bilder für sich sprechen zu lassen – was auch ganz okay ist. So wird der Band zum Tourtagebuch in Bildern, an dem alle teilhaben dürfen.

Das Buch ist sehr edel aufgemacht. Im Hardcover, der Name Vanessa Mai goldglänzend eingedruckt. Die Fotos haben eine hervorragende Druckqualität und das Papier ist sehr griffig. Einfach ein schönes Teil, das uns die sympathische Sängerin ganz nahe bringt.

Unsere Vanessa Mai Empfehlung

4 Bewertungen VANESSA MAI - Die Reise beginnt Vanessa Mai

Herausgeber: Edel Books - Ein Verlag der Edel Germany GmbH

Auflage Nr. 1 (22.10.2018)

Gebundene Ausgabe: 224 Seiten

Letzte Aktualisierung am 15.10.2018 um 21:18 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weitere Empfehlungen zu Vanessa Mai

Letzte Aktualisierung am 27.10.2018 um 02:21 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API