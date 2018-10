VERÖFFENTLICHUNG » 12.10.2018

BEWERTUNG » 8 / 9

ARTIST » Lyambiko

LABEL » OKeh, Sony Music

12.10.20188 / 9

Jährlich im Oktober steigt die Spannung: Welches Album mit Weihnachtsliedern wird mir als Erstes ins Haus flattern? Diesmal hat Lyambiko das Rennen gemacht und die Latte gleich ganz hoch gelegt. Sie präsentiert uns mit „My Favourite Christmas Songs“ ein farbenfrohes Album, das bekannte internationale Titel in ungewöhnlicher Instrumentierung bietet.

Sie gehört zum Besten, was Deutschland in Sachen Jazz zu bieten hat – die Sängerin, die seit vielen Jahren mit ihrer gleichnamigen Band unterwegs ist, sowohl mit Jazz-Standards, als auch mit Eigenkompositionen begeistert und immer neue Ansatzpunkte für interessanten Neuinterpretationen findet.

Unter ihren Lieblings-Weihnachtssongs finden sich Klassiker wie „Driving Home for Christmas“ (Chris Rea), „Last Christmas“ (Wham!) und „White Christmas“ (Bing Crosby), aber auch Mariah Careys Superhit „All I Want for Christmas“ und eine Fassung von Ella Fitzgeralds Weihnachtshit „Have Yourself a Merry Little Christmas“. Ein besonderes Highlight ist Lyambikos hingebungsvolle Version von Joni Mitchells „River“, bei der sie nur vom Klavier begleitet wird.

Insgesamt 17 internationale Weihnachtssongs präsentiert Lyambiko auf „My Favourite Christmas Songs“. Jedem Song verleiht sie mit ihrer mal samtweichen, dann wieder hocheleganten Stimme einen besonderen Ausdruck. Dass Lyambiko musikalisch eine Allrounderin ist, der die klassische Jazz-Ballade genauso liegt, wie so mancher Pop-Hit, hat sie auch schon in der Vergangenheit eindrucksvoll bewiesen. Nicht zuletzt wurde sie mit einem ECHO JAZZ in der Kategorie „Sängerin des Jahres“ ausgezeichnet und gilt als die kommerziell erfolgreichste Jazzsängerin mit deutschen Wurzeln.

Mit „My Favourite Christmas Songs“ hat sie sich einen lang gehegten Traum erfüllt und ihren Fans ein Geschenk gemacht, an dem sie ihre helle Freude haben werden. Begleitet wird Lyambiko von vier erstklassigen Musikern: Svetoslav Karparov (Klavier), Robin Draganic (Bass), Anna Schulz (Violoncello) und Thomas Brendgens-Mönkemeyer an der Gitarre. Darüber hinaus ist der junge Pianist und Sänger Luca Sestak als ihr Duettpartner bei „Christmas Time is here“ zu erleben.

Lyambikos Weihnachtsalbum ist eine ganz besondere Scheibe, die Jazz und Pop zu einem festlichen Ganzen vereint. Das akustische, poppige Gewand, in das sie Songs gekleidet werden, steht ihnen hervorragend. Jetzt macht es Sinn, dass Nikoläuse und Rentiere in den Regalen stehen – die Vorfreude steigt.

Unsere Lyambiko Empfehlung

My Favourite Christmas Songs Lyambiko, My Favourite Christmas Songs

Okeh (Sony Music)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 26.10.2018 um 23:55 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weitere Empfehlungen zu Lyambiko

Letzte Aktualisierung am 27.10.2018 um 09:11 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API