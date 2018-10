VERÖFFENTLICHUNG » 12.10.2018

BEWERTUNG » 8 / 9

ARTIST » Klaus Hoffmann

LABEL » Indigo, stille musik

12.10.20188 / 9

Für Klaus Hoffmann ist „Aquamarin“ der dritte Teil einer Trilogie. Nach „Sehnsucht“ und „Leisen Zeichen“, wie die letzten beiden Alben hießen, schließt er nun den Kreis zwischen seinen Anfängen, der Zeit des Aufbruchs und der Reise zum heutigen Chansonnier und Entertainer. Fans wird es freuen, ein solch reifes und – trotz seiner deutschen Sprache – so frankophiles Album zu hören. Dabei ist Melancholie Trumpf. Ich muss nur das wunderbare „Sonnenallee“ hören, um Klaus Hoffmanns Liebe zu Berlin zu begreifen. Und dieses Lebensgefühl einer positiven Melancholie zieht sich durch das ganze Album wie ein roter Faden.

Der „Aquamarin“ gilt als Glücksstein fahrender Seeleute und steht für Ankunft und Aufbruch. Davon singt Klaus Hoffmann. Er scheint ganz bei sich angekommen zu sein (jetzt – wo die große 70 in greifbare Nähe rückt) und doch bleibt er ein ewig Suchender. “Es ist wirklich meine Handschrift. Pur, modern, unmodern, mit Kante und großen Balladen. Die Geschichte des Kindes in uns, getragen von zwei Menschen, die sich noch immer lieben”.

Klaus Hoffmann kann wundersame Geschichten erzählen. „Ich denk an dich“ widmet sich einer zerrissenen Liebe, „Du siehst aus wie Papa“ geht tief zu Herzen, „Was mir mein Herz erzählt“ und „Was uns zusammen hält“ liefern philosophische Gedanken, ohne zu abstrakt zu werden. Chansons und Balladen geben sich die Hand – zwischendurch gewürzt mit weltmusikalischen Klängen. Ein durch und durch bezauberndes Album.

Mit Hawo Bleich am Flügel, Micha Brandt an der Gitarre, Peter Keiser am Bass und Stephan Genze am Schlagzeug kommt Klaus Hoffmann 2018 auf seiner Aquamarin Tour wieder in die schönsten Konzerthäuser.

Aktuelle Tourdaten 2018:

03.11. Düsseldorf, Tonhalle, 20 h

07.11. Hannover, Theater am Aegi, 20 h

09.11. Dortmund, Konzerthaus, 20 h

10.11. Bremen, Die Glocke, 20 h

11.11. Hamburg, Laeizhalle, 19 h

13.11. Saarbrücken, Congress-Saal, 20 h

14.11. Köln, Philharmonie, 20 h

15.11. Berlin, Philharmonie, 20 h

Unsere Klaus Hoffmann Empfehlung

7 Bewertungen Aquamarin Klaus Hoffmann, Aquamarin

Stille Music (Indigo)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 5.07.2018 um 02:57 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weitere Empfehlungen zu Klaus Hoffmann

Letzte Aktualisierung am 27.10.2018 um 17:11 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API