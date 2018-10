Zum zweiten Mal findet in der Neuen Gebläsehalle Neunkirchen ein Festival für Freunde des Progressive Rock und Post-Rock statt. Headliner sind die polnischen Progger von Riverside, die nach dem tragischen Tod ihres Gründungsmitglieds Piotr Grudzinski jetzt zu dritt mit dem neuen Album „Wasteland“ am Start sind.

Im Line-up finden sich eine ganze Reihe spannender Szenebands:

Riverside from Poland

And So I Watch You From Afar from Northern Ireland

Toundra from Spain

Harakiri for the sky from Austria

DOOL from the Netherlands

soup from Norway

Flares from Saarland, Germany

Das sollte man nicht verpassen! Einlass: 16 Uhr, Beginn: 16.30 Uhr. Tickets unter www.ticket-regional.de

