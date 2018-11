KISS Tour 2019 Deutschland Termine – Leipzig München Essen Berlin uvm

QUELLE » eventim.de

KISS Tour 2019 Deutschland – Tickets

Kiss „End Of The Road“ World Tour 2019

Nach einer legendären und geschichtsträchtigen 45-jährigen Karriere, die eine Ära von Rock‘n‘Roll-Ikonen einläutete, kündigte KISS an, dass die Band ihre allerletzte Tournee mit dem passenden Namen END OF THE ROAD 2019 antreten wird. Die erste Ankündigung, die vor einem Monat in der amerikanischen TV-Sendung America‘s Got Talent auf NBC erfolgte, löste einen Internetsturm durch erwartungsvolle Fans aus, die sich erhofften, in ihrer Stadt ein finales KISS-Konzert besuchen zu können. Die Band veröffentlichte heute die ersten Termine und Städte in Nordamerika und gleichzeitig auch ihre internationalen Auftritte. In Deutschland spielen KISS am 27. Mai 2019 in Leipzig im Messepark Neue Messe, am 31. Mai 2019 in München auf dem Königsplatz, am 2. Juni 2019 in Essen im Stadion Essen, am 4. Juni 2019 in Berlin in der Waldbühne, am 5. Juni 2019 in Hannover auf der Expo-Plaza und am 6. Juli 2019 in Iffezheim auf der Rennbahn.

KISS Tour 2019 Deutschland – Termine

27.05.2019 -Leipzig

31.05.2019 – München

02.06.2019 – Essen

04.06.2019 – Berlin

05.06.2019 – Hannover

06.07.2019 – Iffezheim

