QUELLE » Peter Goebel

ARTIST » Novo Amor

LABEL » Believe Digital Gmbh, Soulfood

Peter Goebel

Das Album “Birthplace”, das am 19. Oktober erschien, ist nahezu eine akustische Postkarte aus Novo Amors Heimat. Das Feuerwerk zur „Bonfire Night“, das entfernte Gelächter einer Party im Nachbarhaus, die Möwen, die sich täglich im Garten versammeln – all dies findet sich irgendwie, irgendwo auf dem Album wieder.

Auch wenn, oder vielleicht gerade weil Novo Amor bevorzugt nachts arbeitet, um genau diese Geräuschkulisse zu vermeiden; alles scheint seinen besonderen Sound zu beeinflussen. “Ich finde, dass nachts zu arbeiten etwas Beruhigendes an sich hat”, sagt Novo Amor. “Man kann sich auf die kleinen, feinen Details und Sounds konzentrieren.”

“Die Single ‚Birthplace‘ steht für Veränderung, für das Loslassen von etwas, das den Charakter definiert”, gibt Novo Amor zu Protokoll. “Als ich ‘Novo Amor’ gegründet habe, war das für mich eine Art Neustart nach einer Niederlage. Ich habe mich immer von den plötzlichen Veränderungen in meinem Leben inspiriert gefühlt und mit diesem Album artikuliere ich genau das. Dieser Zustand des geistigen Auswanderns fühlt sich nun allerdings mehr wie eine Landung an, bei der ich letztlich bei mir selbst ankomme.”

Auf dem Album beschäftigt sich Novo Amor mit verschiedensten Thematiken; “Oh, Round Lake” ist eine Hommage an seine Zeit in Woodgate, NY; auf “Repeat Until Death” verarbeitet er die Drogensucht verschiedener Freunde und “Seneca” ist die Geschichte einer Stadt in Nebraska, die im Streit über die erlaubte Anzahl von Pferden in einem Stall zerbrach. “Doch egal wovon jeder einzelne Song handelt, gibt es diesen düsteren Konflikt, der sich wie ein roter Faden durch das Album zieht”, erklärt Novo Amor. “Er steht im Widerspruch zum Glück und dazu jeden Morgen aufzuwachen und einen Tag älter zu sein, einen Tag weiter weg von der Vergangenheit.”

