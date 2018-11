Udo Lindenberg war schon in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts eine Legende – und im neuen Jahrtausend tat er alles, um diesen Status zu festigen und weiter zu mehren. Mitte der 70er Jahre führte Udo den Rock’n’Roll in den deutschen Sprachraum ein. Dafür musste er sich viel Häme gefallen lassen, aber er hat sich durchgesetzt. 50 Jahre später ist er immer noch da und größer denn je. Die Alben der Neuzeit sind die bestverkauften in seiner Karriere. Auf „Stark wie zwei“ hat er so viele Klassiker geschaffen, dass seine Livekonzerte auch ohne alte Hits funktionieren würden. Für Tourneen bucht er nur die größten Stadien – und zugleich bleibt Zeit und Raum für ein zweites (!) „MTV unplugged“ innerhalb relativ kurzer Zeit.

Die Biographie „Udo“ erzählt die ganze Geschichte, die Abstürze und die Triumphe, die Niederlagen und Siege. Basierend auf Udo Lindenbergs Erinnerungen, auf Berichten von Wegbegleitern und Mitgliedern des Panikorchesters, aufgeschrieben vom Spiegel-Journalisten Thomas Hüetlin. Wir hören von der berühmten Hamburger WG mit Westernhagen und Otto Waalkes. Wir erleben hautnah die historischen Kabbeleien mit Erich Honecker. Wir erfahren auch von Tina Acke – seiner Gefährtin seit den 90er Jahren – aber das nur am Rande.

Das Buch beginnt in der heutigen Zeit und reist dann zurück nach Gronau. Es gibt viel philosophisches Gedankengut über die Entstehung mancher Songs und wir können auch die Liedtexte mitlesen – schön eingepasst in die entsprechenden biographischen Textstellen („Mädchen aus Ostberlin“). So entsteht ein wunderschönes Gesamtbild des Künstlers, der uns schon viele Jahrzehnte begleitet, sicherlich auch seine Tiefpunkte hatte, aber immer wie ein Stehaufmännchen zurück kam. „Thomas Hüetlin hat mein Leben aufgeschrieben wie einen langen Song von mir. Meine definitive Biographie. Mein Ding“, so sagt der Meister selbst zum Buch.

Was mich zeitweise etwas nervt, sind der flapsige Tonfall und die kurzen Sätze. Das passt zwar zu Udo, es stört aber bisweilen den Lesefluss. Wer sich darauf einlassen kann, hat ein starkes, authentisches Buch, das uns den wahren Udo zeigt. Für Fans unverzichtbar (denn selbst der Die-hard-Panikfreund kann hier noch Neues erfahren) und für Freunde deutschsprachiger Rockmusik ein fantastischer Lesegenuss mit vielen Hintergrundinfos wie Diskographie und Personenregister.

Unsere Udo Lindenberg Empfehlung

4 Bewertungen Udo Udo Lindenberg, Thomas Hüetlin

Herausgeber: Kiepenheuer&Witsch

Gebundene Ausgabe: 352 Seiten

Letzte Aktualisierung am 14.09.2018 um 05:56 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weitere Empfehlungen zu Udo Lindenberg

Letzte Aktualisierung am 2.11.2018 um 04:11 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API