Bon Jovi 2019 Tour Deutschland – Düsseldorf und München

QUELLE » eventim.de

ARTIST » Bon Jovi

eventim.de

Bon Jovi 2019 Tour Deutschland – Düsseldorf & München

Zum ersten Mal seit sechs Jahren spielen Bon Jovi 2019 wieder live in Europa – unter anderem auch zwei Konzerte in Deutschland. Im Juli nächsten Jahres ist es soweit und die frischgebackenen Rock-and-Roll-Hall-of-Fame-Mitglieder sorgen unter dem Motto „This House Is Not For Sale“ für ausgelassene Konzertabende mit einer ordentlichen Portion Rock! Mit Klassikern wie „You Give Love A Bad Name“, „It’s My Life”, „Bad Medicine” oder „Have A Nice Day” werden sie ihre Fans wieder begeistern.

Very special guest: DEF LEPPARD

Termine Bon Jovi 2019 Tour Deutschland

03.07.2019 – Düsseldorf

05.07.2019 – München

Empfehlungen zu Bon Jovi

Letzte Aktualisierung am 2.11.2018 um 03:01 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API