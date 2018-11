DATUM » 20.11.2018

QUELLE » WIV Entertainment

ARTIST » The Musical Box

VENUE » Congresshalle / Saarbrücken

20.11.2018WIV Entertainment

Die kanadische Band The Musical Box wagt etwas völlig Neues – oder wahlweise den künstlerischen Spagat. Anders als auf früheren Tourneen werden sie nicht eine Original Genesis-Show kopieren und nachspielen, sondern spielen einen fiktiven Set – eine Art was wäre, wenn Genesis in der alten Formation mit Material von 1970 bis 1977 auf Tour gingen? Die Genesis Extravaganza deckt dabei nicht nur Live-Klassiker ab, sondern auch viele selten oder nie gespielte Stücke. Die Arbeiten an dieser neuen Show haben bereits begonnen und sind sehr aufwändig. Es wird auch für das Auge viel neues geboten. In jedem Fall dürfen sich die Fans auf ein visuelles und musikalisches „Festmahl“ freuen.

In einer atemberaubenden Show mit vielen klassischen visuellen Elementen, dargeboten mit einer museumswürdigen Ansammlung historischer Instrumente und einem schwindelerregenden Tempo an Kultklassikern und Bühnenraritäten, nehmen THE MUSICAL BOX erstmals in ihrer 25-jährigen Geschichte die Fans in 3 Akten in die Welt der frühen GENESIS mit.

AKT 1 – WIND’S TAIL

Musik von A TRICK OF THE TAIL und WIND & WUTHERING

AKT 2 – BROADWAY MELODIES

Musik von THE LAMB LIES DOWN ON BROADWAY

AKT 3 – BEFORE THE ORDEAL

Musik von TRESPASS, NURSERY CRYME, FOXTROT und SELLING ENGLAND BY THE POUND

The Musical Box sind besonders stolz darauf, dass der BROADWAY MELODIES Akt exklusive und nie zuvor gesehene THE LAMB LIES DOWN ON BROADWAY Originaldias der Künstler Jeffrey Shaw & Theo Botschuijver zeigen wird. Dazu gibt es weitere Überraschungen.

