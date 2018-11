„Oh No, It’s Christmas Again“ – so lautet der Titel eines Songs von Johan Norberg und Nils Landgren, der sich wie ein Stoßseufzer anhört. Und tatsächlich: Schon zum sechsten Mal zelebriert der schwedische Posaunist „Christmas With My Friends“. Wieder ist es ein wundervolles und vor allem sehr entspanntes Klangerlebnis. Zwar voll Soul- und Jazzklängen, aber nie zu verspielt, um die festliche Ruhe zu stören. Okay. Manchmal schon (im Hintergrund läuft gerade das vertrackte „Come On, Come All“). Doch solch wirre Melodielinien und Koloraturen sind eher die Ausnahme.

Der Posaunist, Sänger und Produzent Nils Landgren, seit langem einer der vielseitigsten, kreativsten und erfolgreichsten Jazzmusiker Europas, träumte viele Jahre davon, ein musikalisches Weihnachtsfest zu feiern – in Gesellschaft guter Freunde und mit einer Auswahl aus den vielen, ganz unterschiedlichen Weihnachtsliedern, die ihm im Verlauf seiner Karriere begegnet sind. 2006 erschien das erste „Christmas With My Friends“ Album und führte Weihnachten für Liebhaber guter Jazzmusik in ganz neue Sphären. Vielleicht ist das erste Album bisher unerreicht, doch auch die fünf Nachfolger haben es in sich. Auf jeden Fall was Gäste und musikalische Ideen angeht.

Es sind nicht unbedingt die bekanntesten Titel, die Nils Landgren ausgewählt hat. Manche Eigenkomposition ist dabei, einige skandinavische Stücke und sogar Klassisches: „Wie soll ich dich empfangen“ von Johann Sebastian Bach. Klar gibt es Trompetenstücke, doch meist dominiert ein Piano die Szenerie. Und dann diese unglaublichen Stimmen! Nils Landgren singt zurückhaltend und weich wie eh und je. Das sorgt fürs Runterkommen. Und Zwischendrin gibt es Höhenflüge von Ida Sand, Sharon Dyall, Jessica Pilnäs, Jeanette Köhn und auch Johan Norberg.

Highlights? Mehr als ich hier aufzählen kann. Das polyphon arrangierte „The Story Of Christmas“ vom weiblichen Trio eingesungen. Das Rutter-Stück „Christmas Lullaby“ erzeugt schon beim Intro Gänsehaut und die letzten beiden Stücke, „Den signade dag“ und „Hark! The Herald Angels Sing“ – beide eingesungen von Jeanette Köhn – zeugen von ganz besonderer Größe.

Wundervoll interpretieren Landgren und Norberg den ABBA-Titel „I Have A Dream“. Damit geht der Schwede zurück zu den Wurzeln Immerhin gilt sein „Funky ABBA“ zu den Klassikern des Genres. Wenn ihr jetzt schon in euer diesjähriges Lieblingsweihnachtsalbum reinhören wollt: Zugreifen!

