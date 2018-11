VERÖFFENTLICHUNG » 02.11.2018

Es sollte ihr gleich fünf GRAMMY-Awards sowie zahlreiche Chartsplatzierungen und Edelmetallauszeichnungen bescheren – allein sechsfaches Platin in Deutschland –, und wichtiger noch: sie für immer unsterblich machen. „Back To Black“, das zweite und letzte Studioalbum von Amy Winehouse, avancierte vor zwölf Jahren zu einem der wichtigsten Pop-Meilensteine des letzten Jahrzehnts.

Die Entstehung dieses Klassikers beleuchtet der neue Dokumentarfilm „Amy Winehouse – Back To Black“, eine Produktion von Eagle Vision, die am 2. November als DVD, Blu-ray und Download erschien. Neben dem aufwändig produzierten, mit allen Hits gespickten Hauptfilm besticht die Veröffentlichung mit einem erst kürzlich aufgetauchten Mitschnitt von einem intimen Privatkonzert vom Februar 2008, in dessen Rahmen Amy neben diversen Highlights von „Back To Black“ auch ausgewählte Coversongs präsentiert.

Exakt zwölf Jahre nach der Veröffentlichung beleuchtet „Amy Winehouse – Back To Black“ die Entstehungsgeschichte des Albums mit sämtlichen Stationen der Arbeit. Neben unveröffentlichten Aufnahmen von der viel zu früh verstorbenen Ikone kommen auch ihre Produzenten Mark Ronson und Salaam Remi in neuen Interviews zu Wort; dazu gibt es weitere Gespräche mit Gastmusikern und vielen anderen Beteiligten. „Sie hat sich im Studio nie auf irgendwelche Kompromisse eingelassen, wovon die Musik natürlich ungemein profitiert hat“, sagte ihr Produzent Mark Ronson kurz nach ihrem Tod. Im Film zu hören sind neben allen großen Hitauskopplungen des Albums – „Rehab“, „You Know I’m No Good“, „Tears Dry On Their Own“, „Love Is A Losing Game“ oder auch der Titelsong – weitere Klassiker wie „Me & Mr Jones“ oder „Some Unholy War“.

Als Bonusmaterial gibt es den Mitschnitt „An Intimate Evening in London“: Aufnahmen von einer Show im kleinen Kreis, die Amy im Februar 2008 in den Riverside Studios in West-London geboten hat. Die bisher unveröffentlichten Aufnahmen waren kürzlich erst im Archiv entdeckt worden. Sie zeigen Amy, die für Freunde, Familienmitglieder und Label-Vertreter spielt – an jenem Abend, an dem sie gleich fünf GRAMMY-Awards für „Back To Black“ (und die Single „Rehab“) in Empfang genommen hatte. Ihre freundliche, ausgelassene Art, ihr Humor – und natürlich: diese Stimme – erinnern schmerzlich daran, was Amy Winehouse noch alles in der Musikwelt hätte bewegen können, wenn sie nicht mit 27 Jahren viel zu früh verstorben wäre.

Amy Winehouse war ohne Frage eine der größten Pop-Ikonen des beginnenden 21. Jahrhunderts: Ihre Songs brachten den Pop-Soul der 1960er zurück in unsere Zeit. Sie ebnete einer neuen Generation von Singer-Songwritern den Weg, unter ihnen Lily Allen, Adele und Lady Gaga, Florence Welch, Duffy oder Estelle. All das erreichte sie mit nur zwei Studioalben: „Frank“ und dem Nachfolger „Back To Black“ – ein Album, das sich weltweit seither knapp 20 Millionen Mal verkaufen sollte. In Großbritannien ist es mit knapp 4 Millionen Exemplaren das zweitmeistverkaufte Album des neuen Jahrtausends. Diese DVD ist ein Fest für Nostalgiker und die vielen Menschen, die Amy Winehouse immer noch vermissen.

