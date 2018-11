The Scarlett Scallywags – Dust & Duty

VERÖFFENTLICHUNG » 26.10.2018

BEWERTUNG » 7 / 9

ARTIST » The Scarlett Scallywags

LABEL » Spinnup

Der alte Pick-up wirbelt den Staub der Landstraße auf, als er an diesem Sommertag die Piste herunterdonnert. Auf der offenen Ladefläche sitzt eine Hand voll Wegelagerer auf ihrem Weg zur nächsten Kaschemme für sie für einen Fünfziger die ganze Nacht Musik machen werden. Eine Akustikgitarre setzt ein, die Stimme erzählt über das Leben, die Liebe, Heimat und die Vergangenheit. Musik, die vielleicht von Johnny Cash, Woodie Guthrie oder Bob Dylan sein könnte. Oder eben von den Scarlet Scallywags, der deutschen Antwort zu allen US-Roadtrip-Songs und tabakkauenden Hobby-Ranchern.

Die Scarlet Scallywags, das sind Patrick Hagedorn, Bianca Freitag, Benedict Dahm und Lea Frölunda. „Malochermucke“ nennen sie die handgemachte und ehrliche Musik, die sie auf ihrer Debüt EP „Dust & Duty“ zelebrieren. Die fünf Songs, alles Klassiker aus dem Folk und Country, versetzen einen vielleicht nicht direkt nach Nashville, Tennesse, aber auch sicherlich nicht in den Musikantenstadl. Sänger und Banjospieler Benedict überzeugt mit seiner leicht angekratzten Stimme, als er bei Wagon Wheel über die ewige Reise nach seiner Liebsten singt. Patrick Hagedorn, zweiter Sänger und überzeugender Mundharmonikaspieler, kommt mit Working Men noch kratziger davon. Vor allem der Männerchor in der Mitte weiß zu überzeugen. Man wundert sich ob es bei Bandproben nicht nur Whiskey, sondern auch Straßenteer aus dem Kanister zu trinken gibt. Das absolute Highlight ist jedoch das Simon & Garfunkel Cover The Boxer, der mit wunderschönen „Lie la lie“ Gegröle bestechen kann und direkt Lust auf einen rauchigen Single Malt macht.

Alles in allem ist „Dust & Duty“ genau das, was es verspricht. Arbeiter- und Roadtripmusik mit einem Touch Klischee behaftet, der aber nur bei genauem hinhören auffällt. In diesem Sinne: Nicht lang schnacken, Kopf innen Nacken.

