VERÖFFENTLICHUNG » 19.10.2018

BEWERTUNG » 8 / 9

ARTIST » Conchita, Wiener Symphoniker

LABEL » RCA, Sony Music

19.10.20188 / 9

Österreich ist mit Recht stolz auf seinen ESC Gewinner. Auch wenn das den konservativen Kreisen um Kurz und Strache nicht so recht schmecken mag. 2011 hatte der Sänger und Travestiekünstler Thomas Neuwirth die Kunstfigur Conchita Wurst ins Leben gerufen. Als bärtige Diva gewann Conchita 2014 für Österreich den Eurovision Song Contest in Kopenhagen und wurde mit den Siegesworten „We are unstoppable!“ über Nacht zu einer globalen Galionsfigur der LGBTI-Community. Seither folgten ein Debütalbum, zahlreiche Awards, Darbietungen bei zahlreichen Prides, Auftritte und TV-Shows in mehr als 20 Ländern auf vier Kontinenten, 2016 die erste Solo-Tour mit Live-Band sowie Konzerte in der ausverkauften Oper von Sydney, der Berliner Philharmonie, in der Hamburger Laeiszhalle und für BBC Radio 2 „Friday Night is Music Night“ im Palladium in London.

Bei diesem ganzen Hype droht manchmal in Vergessenheit zu geraten, dass Conchita auch noch fantastisch singen kann. Und davon zeugen nicht nur ESC-Song und Soloalbum, sondern auch gemeinsame Projekte mit den Wiener Philharmonikern. Ein Open Air-Auftritt bei den Wiener Festwochen 2017 begeisterte zigtausende Zuschauer am Wiener Rathausplatz und vor den Fernsehapparaten. Beflügelt von diesem Erfolg kooperieren Conchita und die Wiener Symphoniker für ein weiteres Projekt. Am 19. Oktober 2018 erschien ein gemeinsames Album: „From Vienna With Love“.

Darauf enthalten: bekannte Balladen und hingebungsvolle Diven-Songs – symphonisch arrangiert für den einzigartigen Klang des Wiener Traditionsorchesters und meisterhaft interpretiert von Österreichs atemberaubendem Weltstar. Große Gefühle sind garantiert, wenn als eröffnender Song der Sam Smith-Titel „Writing’s On The Wall“ erklingt. Lupenrein – in bester James Bond-Manier und bestechender Brillanz. Natürlich ist auch „Rise Like A Phoenix“ vertreten und erstrahlt im neuen orchestralen Glanz. Der Disney-Song „Colours Of The Wind“ weiß zu überzeugen – ebenso das selbst geschriebene „Have I Ever Been In Love“. Nicht einmal Babra Streisands „The Way We Were“ bringt Conchita ins straucheln. Und wenn dann am Ende Knefs Diven-Song schlechthin erklingt („Für mich soll’s rote Rosen regnen“), freut man sich umso mehr auf die kommenden Livekonzerte.

Nach den Ausflügen in philharmonische Gefilde geht der umtriebige Künstler im Herbst 2018 wieder mit seiner Band auf Tour und präsentiert seine Lieblings-Coversongs der letzten Jahre genauso wie Ausschnitte aus seinem Orchesterprogramm, wobei bekannte Hits wie „Firestorm“, „Heroes“ oder „Rise like a Phoenix“ selbstverständlich nicht fehlen werden. An 17 Terminen in 15 deutschen und österreichischen Städten erwartet das Publikum ein sympathischer Abend mit fesselnder Live-Musik und pointiertes Entertainment auf höchstem Niveau.

Mit langem glatten Haar und elegant gestutzem Bart schaut Conchita wie der Heilsbringer vom Cover herab. Für Fans großer, dramatischer Musikballaden kann er diese Rolle sicher gut erfüllen.

Tourdaten 2018

Nov 11 2018 – Turbinenhalle 2, Oberhausen

Nov 12 2018 – E-Werk, Köln

Nov 13 2018 – E-Werk, Köln

Nov 18 2018 – Erlwein Capitol, Dresden

Nov 29 2018 – Theaterhaus, Stuttgart

Nov 30 2018 – Theaterhaus, Stuttgart

Dec 02 2018 – Orpheum, Graz, AUT

Dec 03 2018 – Posthof, Linz, AUT

Dec 04 2018 – Szene, Salzburg, AUT

Dec 05 2018 – Treibhaus, Innsbruck, AUT

Dec 08 2018 – BIRTHDAY SPECIAL #Conchita30 Halle E im MQ Wien, AUT

Dec 10 2018 – Musensaal, Mannheim

Dec 11 2018 – Batschkapp, Frankfurt

Dec 12 2018 – BigBox, Kempten

Unsere Conchita Empfehlung

27 Bewertungen From Vienna With Love Conchita Wurst & Wiener Symphoniker, From Vienna With Love

Rca Deutschland (Sony Music)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 10.11.2018 um 14:55 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weitere Empfehlungen zu Conchita

Letzte Aktualisierung am 10.11.2018 um 14:55 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API