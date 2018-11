NIGHT OF THE PROG 2019 – der Vorverkauf ist gestartet

Das Loreley Amphitheater ist UNESCO Weltkulturerbe, schon in den 70er und 80er Jahren fanden hier die legendären ROCKPALAST Shows statt. Im Rheintal zwischen Köln und Frankfurt geht das Night of the Prog Festival vom 19. bis 21. Juli 2019 auf dem legendären Felsen bereits in die 14. Runde.

Hier die ersten bestätigten Acts (O-Ton WIVentertainment):

Wir begrüßen am Freitag, den 19. Juli: IQ. Am Anfang noch stark von großen Prog Bands wie Yes und Genesis beeinflusst, entwickelten IQ schnell ihren eigenen Stil. Die Band arbeitet derzeit an ihrem elften Album, das im kommenden Frühjahr erscheinen soll. Fünf Jahre nach ihrem letzten Auftritt bei Night Of The Prog werden IQ 2019 endlich zur Loreley

Der deutsche Multi-Instrumentalist, Sänger, Produzent und Kontrollfreak Thomas Thielen ist t. Nach 19 Jahre bringt er t nun live auf die Bühne! t wird am Samstag, 20. Juli 2019 zum ersten Mal auf dem Felsen auftreten. Wir sagen: Willkommen: t.

Karcius aus Montreal, Kanada wurden bereits 2001 gegründet. Sie spielen eine einzigartige Mischung mit Elementen aus Rock, Pop, afrikanischer, klassischer, Jazz und Ambient Musik. Die Band hat bisher fünf Alben veröffentlicht. Ihr letztes Album „The Fold“ wurde vor einigen Wochen veröffentlicht und gilt als Kandidat für das beste Prog Album 2018.

