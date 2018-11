Marianne Faithful hatte viele Höhen und Tiefen zu bewältigen. Sie war in den 70ern die Geliebte von Mick Jagger und wurde zur Berühmtheit im Boulevard. Eine Drogenvergangenheit machte ihr zu schaffen – aber auch eine Krebserkrankung, die sie vor mehr als zehn Jahren besiegte. Die Liste ihrer Veröffentlichungen ist lang, die Reihe ihrer Kollaborationen mit Größen wie Pulp, Metallica und Nick Cave sehr überzeugend.

Das neue Album trägt den Titel „Negative Capability“ und fasst in gewissem Sinn alles zusammen, was das Leben für die inzwischen 71jährige bereit gehalten hat: Einsamkeit und Verlust, Schmerz und Wut, aber auch Zuversicht, Euphorie und Lebensfreude. Sie ist immer wieder aufgestanden, wenn sie am Boden lag.

Mit tiefer, rauer Stimme singt sie Klassiker wie „As Tears Go By“ und „It’s All Over Now, Baby Blue“. Wem soll man diese Worte abnehmen, wenn nicht ihr? Auch als Coverversionen entwickeln sie aus Mariannes Mund hohe Authentizität.

Mit Nick Cave hat sie „The Gypsy Faerie Queen“ eingesungen. Wunderschön und berührend erklingt dieses Duett. Und in „Born To Live“ richtet sie einen verklärten Blick auf den Tod und hadert mit dem Terror des Bataclan-Anschlags.

Die Songs, die allesamt eine melancholische Stimmung einfangen, sind großartig und geben das perfekte Alterswerk ab. Und trotzdem hofft man, dass Marianne Faithfull ihre Geschichte noch nicht zu Ende erzählt hat. Ein außergewöhnliches Album einer außergewöhnlichen Singer/Songwriterin.

Unsere Marianne Faithfull Empfehlung

5 Bewertungen Negative Capability Marianne Faithfull, Negative Capability

Bmg Rights Management (Warner)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 12.11.2018 um 22:37 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weitere Empfehlungen zu Marianne Faithfull

Bestseller Nr. 1 Negative Capability Marianne Faithfull, Negative Capability - Bmg Rights Management (Warner) - Audio CD Bestseller Nr. 2 Negative Capability BMG Rights Mgmt France SARL - MP3-Download Bestseller Nr. 3 No Exit Marianne Faithfull, No Exit - Ear Music (TBA) - Audio CD

Letzte Aktualisierung am 12.11.2018 um 22:37 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API