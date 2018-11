ROCKIN’ THE BLUES – Das Blues Festival Ereignis 2019 – Early Bird Aktion

Nach einem erfolgreichem Start 2018 kehrt die „Rockin‘ The Blues Tour 2019“ mit neuer unglaublicher Besetzung zurück. Dabei sind diesmal die Blues Rock Stars Walter Trout und Jonny Lang. Unterstützt werden sie noch vom britischen Newcomer Kris Barras. Die Tour wird diesmal durch Deutschland, Frankreich, Italien, die Niederlande und England führen. In Deutschland wird in Berlin, Köln, München, Frankfurt und Hamburg Station gemacht.

Neben Auftritten aller drei Künstler wird es wieder am Ende jeden Abends eine Jam Session aller beteiligten Gitarristen geben. Ebenfalls mit dabei ist wieder ein High-End Kopfhörer Turm von Bowers & Wilkins, auf dem der Fan noch unveröffentlichte Songs hören kann. Natürlich gibt es auch wieder den umfangreichen Merchandise-Bereich mit großartigen Angeboten aus dem Katalog der Mascot Label Group.

*Teilnahme an der Early Bird Aktion:

Jeder der ein Online Ticket über www.rockintheblues oder www.reservix.de bis zum 30.11.2018 erwirbt, nimmt automatisch an der Verlosung eines 10er LP bzw. 15er CD Paket und einer signierten Gitarre teil. Die Gewinner werden unmittelbar nach Ende der Aktion kontaktiert.

In Bezug auf „Rockin ‚the Blues 2019“, kommentiert Mascot Label Group Inhaber Ed van Zijl: „Die erste Ausgabe des RTB Festivals in diesem Jahr war großartig und, was noch wichtiger ist, es hat gezeigt, dass es eine Zukunft hat! Die Unterstützung durch Medien und Fans war fantastisch, und hier kommt die zweite Ausgabe (2019) mit Jonny Lang, Walter Trout und dem neuen Talent Kris Barras. Wie versprochen haben wir mehr Shows und besuchen mehr Länder. Mit den kürzlichen Ergänzungen zu unserem Artist Roster sieht es so aus, als ob wir auf dem richtigen Weg sind, jedes Jahr ein Wanderfestival zu veranstalten.“

Empfehlungen zu Rockin‘ The Blues

Letzte Aktualisierung am 17.11.2018 um 16:11 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API