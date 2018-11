Seht hier unsere Fotos vom GLOOMAAR Festival am 17.11.2018 in der Neuen Gebläsehalle Neunkirchen/Saar.

Wir starten mit soup:

Es folgen DOOL:

Dann Toundra aus Spanien:

Die Iren von And So I Watch You From Avar:

Und natürlich die Headliner Riverside aus Polen:

