ROCK am RING 2019 – Bandwelle 2 von 4

Make Monday Great Again! Bandwelle 2 von 4: The Smashing Pumpkins, Three Days Grace, Trivium, Seiler und Speer, Eagles of Death Metal, Graveyard und Badflower!

Die Alternative-Rock-Legenden The Smashing Pumpkins kehren nach 12 Jahren zurück zu Rock am Ring und Rock im Park. Im Zuge der Veröffentlichung ihres zehnten Studioalbums werden die Originalmitglieder Billy Corgan, James Iha, Jimmy Chamberlin sowie der langjährige Gitarrist Jeff Schroeder ihre einzigen Festivalauftritte in Deutschland am Nürburgring und in Nürnberg spielen. Aber der heutige Montag hat noch mehr für euch am Start: Three Days Grace, Trivium, Seiler und Speer, Eagles of Death Metal, Graveyard und Badflower sind ebenfalls neu bestätigt.

Nach der zweiten von insgesamt vier Bandwellen im November und Dezember stehen 43 Bands und Künstler für die Zwillingsfestivals fest. Am 26. November und 3. Dezember gibt es noch zwei weitere Montags-Ankündigungen. Das Datum zum Wechsel auf die dritte und letzte Preisstufe geben wir ebenfalls am 26. November bekannt.

Alle Infos und Tickets: www.rock-am-ring.com

Against The Current

Alice In Chains

Alligatoah

Amon Amarth

Arch Enemy

Architects

Badflower

Bastille

Behemoth

Black Rebel Motorcycle Club

Blackout Problems

Bonez MC & RAF Camora

Die Antwoord

Die Ärzte

Dropkick Murphys

Eagles of Death Metal

Feine Sahne Fischfilet

Foals

Godsmack

Graveyard

Halestorm

Hot Water Music

Kontra K

Marteria & Casper

nothing, nowhere.

Power Trip

Sabaton

SDP

Seiler Und Speer

Slash feat. Myles Kennedy and The Conspirators

Slipknot

Starset

Tenacious D

The 1975

The BossHoss

The Fever 333

The Smashing Pumpkins

Three Days Grace

Tool

Trivium

Underoath

Welshly Arms

While She Sleeps

u.v.m.