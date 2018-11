Für weihnachtliche Stimmung sorgt nicht nur Kerzenschein und Dekoration sondern auch die Hit-Bescherung von Rea Garvey, Leslie Clio, „Alphaville“-Sänger Marian Gold, Judith Holofernes, „Revolverheld“-Frontmann Johannes Strate, Mary Roos und Mark Forster in dem fünften „Sing meinen Song – Das Weihnachtskonzert“.

In der gemütlichen Berghütte im österreichischen Ellmau stimmten sich die Künstler der fünften Staffel „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ in fröhlicher Runde auf das Fest der Liebe ein. Mit dabei natürlich die traditionellen Wichtelgeschenke und die Möglichkeit sich einen Songwunsch erfüllen zu lassen sowie seinen persönlichen Weihnachtssong zu performen.

Johannes Strate erzählt von Plätzchenfreude „In der Weihnachtsbäckerei“, Mary Roos wünscht sich mit „Lass es schneien“ eine weiße Weihnacht und Rea Garveys Interpretation von „Fairytale of New York“ gemeinsam mit Leslie Clio entführt in ein wunderbares Weihnachtsmärchen. Mark Forster überrascht mit dem Bing-Crosby-Song „White Christmas“ und Leslie Clio überzeugt die Kollegen mit „What a Wonderful World“. Judith Holofernes und Johannes Strate sorgen mit ihrem Duett von „Baby it’s cold outside“ für das richtige Gefühl, was dieses Weihnachtskonzert so besonders macht.

VOX zeigt „Sing meinen Song Das Weihnachtskonzert“ am Dienstag, den 27.11. um 20.15 Uhr. Am gleichen Tag wird auch das Album „Sing meinen Song – Das Weihnachtskonzert Vol. 5“ zur Sendung überall im Handel erhältlich sein (27.11.2018). Eine Wiederholung der Sendung wird es zudem dann am 22.12. um 22 Uhr auf VOX geben!

Ein Weihnachtsspecial mit persönlicher Note, herausragenden Stimmen, bewegenden und überraschenden Interpretationen sowie jeder Menge Emotion.

Tracklist:

01. LAST CHRISTMAS – MARK FORSTER

02. HOME FOR CHRISTMAS – MARY ROOS

03. STARMAN – MARIAN GOLD

04. PERFECT DAY – REA GARVEY

05. WHITE CHRISTMAS – MARK FORSTER

06. IN DER WEIHNACHTSBÄCKEREI – JOHANNES STRATE

07. LASS ES SCHNEIN – MARY ROOS

08. WHAT A WONDERFUL WORLD – LESLIE CLIO

09. BABY, IT’S COLD OUTSIDE – JUDITH HOLOFERNES MIT JOHANNES STRATE

10. FAIRYTALE OF NEW YORK – REA GARVEY MIT LESLIE CLIO

11. LOVE WILL FIND A WAY – MARIAN GOLD

12. LOVE THE ONE YOU‘RE WITH – JUDITH HOLOFERNES

13. THIS IS THE NEW YEAR – JOHANNES STRATE

