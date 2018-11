VERÖFFENTLICHUNG » 16.11.2018

„Hemispheres“ war Rushs sechstes Studioalbum und ein Werk von unglaublicher musikalischer Wucht. Im Oktober 1978 erschienen folgte es dem Stil von „A Farewell To Kings“ und ließ die Band progressiver und vor allem härter klingen. Die komplexen Songstrukturen sorgen bei Fans und Freunden des gepflegten Progressive Rock bis heute für Verzückung. „Cygnus X-1 Book II: Hemispheres“ erzählt auf einer ganzen LP-Seite die Geschichte weiter, die man mit „Cygnus X-1 Book I: The Voyage“ auf dem Vorgängeralbum gestartet hatte. Eine wundervolle Suite in sechs Teilen, die alles ausmacht, wofür Rush in den 70er Jahren standen. „Circumstances“ frönt dem Hardrock, während „The Trees“ von einem ruhigen Akustikpart bis zu ausufernden Synthesizer-Part alles enthält, was Proggies Freude macht. Zum Abschluss gibt es mit „La Villa Strangiato“ ein recht experimentelles Instrumental.

Zum 40jährigen Jubiläum erscheinen vier Editionen:

Super Deluxe Edition inkl. 2 CDs, einer BluRay-Audio-Disc und drei 180g-LPs

2CD Deluxe Edition

3LP Deluxe Edition

Deluxe Digital Edition

Mir liegt zur Review die 2CD Edition vor. Schön aufgemacht im Digipack auf Hochglanzpapier. Das Set enthält ein informatives Booklet mit viel Text, für das man allerdings eine Lupe braucht. Die Bonus-CD enthält einen Mitschnitt vom Pinkpop Festival (4. Juni 1979) mit den Songs von „Hemispheres“ sowie älteren Titeln, u.a. „A Passage To Bangkok“ und „Xanadu“. Ergänzt wird der Livemitschnitt durch die komplette „2112“ Suite, mitgeschnitten am 20.11.1978 in Arizona. Somit bietet schon diese abgespeckte Jubel-Version einen feinen Rundumschlag, der die Rush der späten 70er Jahre gut darstellt.

