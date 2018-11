Rock am Ring – neue Bands bestätigt – in Kürze zündet Preisstufe 3

Make Monday Great Again: Bring Me The Horizon, Left Boy, Kadavar, Adam Angst, Drangsal und Kovacs neu am Start! Dritte und letzte Preisstufe ab 20. Dezember, 18:00 Uhr!

Bring Me The Horizon sind der Hauptact der dritten von insgesamt vier Montags-Bandwellen für Rock am Ring & Rock im Park 2019. Die wohl wesentlichste neue, moderne Metal-Band der letzten Dekade spielt ihre einzigen deutschen Festivalauftritte im nächsten Jahr am Nürburgring und in Nürnberg. Neu bestätigt sind jetzt auch: Left Boy, Kadavar, Adam Angst, Drangsal sowie Kovacs. Am 3. Dezember folgt die letzte Ankündigung für euch in diesem Jahr.

Wichtige Info: Ab dem 20. Dezember 2018 um 18:00 Uhr tritt die dritte und letzte Preisstufe in Kraft. Ein Weekend Festival Ticket bei Rock am Ring ist dann für 189,00 Euro inkl. VVK-Gebühr erhältlich. Der Festpreis für ein Camping- und Parking-Ticket (General Camping) bleibt bei 50,00 Euro inkl. VVK-Gebühr. Bei Rock im Park sind die Kombitickets ab 18:00 Uhr am 20. Dezember dann für 239,00 Euro inkl. General Camping, Parking und VVK-Gebühr erhältlich.

Weitere detaillierte Informationen rund um Rock am Ring und Rock im Park, Ticketing sowie die allgemeinen Geschäftsbedingungen findet ihr wie immer unter www.rock-am-ring.com und www.rock-im-park.com.

Adam Angst

Against The Current

Alice In Chains

Alligatoah

Amon Amarth

Arch Enemy

Architects

Badflower

Bastille

Behemoth

Black Rebel Motorcycle Club

Blackout Problems

Bonez MC & RAF Camora

Bring Me The Horizon

Die Antwoord

Die Ärzte

Drangsal

Dropkick Murphys

Eagles of Death Metal

Feine Sahne Fischfilet

Foals

Godsmack

Graveyard

Halestorm

Hot Water Music

Kadavar

Kontra K

Kovacs

Left Boy

Marteria & Casper

nothing, nowhere.

Power Trip

Sabaton

SDP

Seiler und Speer

Slash feat. Myles Kennedy and The Conspirators

Slipknot

Starset

Tenacious D

The 1975

The BossHoss

The Fever 333

The Smashing Pumpkins

Three Days Grace

Tool

Trivium

Underoath

Welshly Arms

While She Sleeps

u.v.m.

