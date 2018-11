KiKA Weihnachts-Hits: eine bunter Liedermix für die Feiertage

Nicht nur mit seinem TV-Programm stimmt der Kinderkanal von ARD und ZDF auf die bevorstehenden Feiertag ein, sondern präsentiert dieses Jahr mit dem Album „KiKA-Weihnachts-Hits“ auch die passende musikalische Unterhaltung zum Fest.

Mit dabei sind KiKA-Stars wie das Kikaninchen, Piet Flosse, Rabe Rudi und die Tanzalarm-Kids mit entsprechenden weihnachtlichen Liedern. Aber auch angesagte Kinderliedermacher wie Grünschnabel, herrH, Rolf Zuckowski oder Reinhard Horn steuern bekannte Weihnachtshits bei. Zudem finden sich auf dem Album Lieder aus beliebten KiKA-Serien wie „Weihnachtszeit ist Freudenzeit“ aus Lauras Stern oder „Selmas Song“ aus Schneewelt – eine Weihnachtsgeschichte, und gleich drei Songs aus der erfolgreichen KiKA-Eigenproduktion „Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann“.

Die Mischung ist sehr bunt, was teilweise zu enormen Brüchen führt. So folgt etwa auf das stimmungsvolle „Lichterkettenstadt“ von meine große Freundin Nadja & Glasperlenspiel das extrem klamaukige „Oh Kabeljau“ von Piet Flosse & Daniel Fischer. Und nach dem verspielten „Zauber und Magie“ von den Elfen wird man unvermittelt mit dem rockigen „Endlich wieder Dezember“ überfallen. Die Kids sind wahrscheinlich begeistert vom „Tanzalarm am Tannenbaum“, während die Eltern bei „Ich hab dich lieb bis rauf zum Mond“ dahinschmelzen. Groß und Klein gleichermaßen begeistern dürfte da am ehesten noch die Neuinterpretation des Klassikers „In der Weihnachtsbäckerei“, bei der von 3 Berlin über Deine Freunde bis zu Muckemacher fast alle modernen Kindermusiker mitwirken.

Als friedliche Hintergrundberieselung zur Bescherung sind die KiKA-Weihnachtshits vielleicht nicht unbedingt geeignet, zur Einstimmung auf Fest aber durchaus – wenn man ein wenig Abwechslung zu den traditionellen Weihnachtsliedern sucht und auch die Figuren und Serien aus dem KiKA kennt und mag.

Unsere KIKA Empfehlung

KiKA Weihnachts Hits Herausgeber: Universal Music

Auflage Nr. 1 (23.11.2018)

