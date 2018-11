QUELLE » eventim.de

ARTIST » Phil Collins

eventim.de

Phil Collins Tour 2019 Deutschland Tickets und Termine

Einer der erfolgreichsten Musiker aller Zeiten kommt noch einmal auf die Bühnen Europas zurück: Phil Collins, der sowohl als Solokünstler als auch als singender Drummer von Genesis Musikgeschichte geschrieben hat, geht 2019 auf „Still Not Dead Yet Live“-Tour und spielt dabei auch fünf Shows in Deutschland! Im Juni wird der legendäre Sänger mit der einzigartigen Stimme in Stuttgart, Berlin, Hannover, Köln und München gastieren und seine größten Hits präsentieren, zu denen unvergessliche Songs wie „In The Air Tonight“, „Easy Lover“ oder „Another Day In Paradise“ gehören.

Phil Collins Tour 2019 Deutschland Termine

05.06.2019 – Stuttgart

07.06.2019 – Berlin

14.06.2019 – Hannover

21.06.2019 – Köln

24.06.2019 – München







Empfehlungen zu Phil Collins

Letzte Aktualisierung am 28.11.2018 um 01:51 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API