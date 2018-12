QUELLE » Rock am Ring



Final Tour in Germany: Slayer bei Ring & Park! KC Rebell, I Prevail sowie Atreyu komplettieren 4. Montags-Bandwelle. Lest hier die letzten großen News für RaR im alten Jahr:

SLAYYYYEEERRR! Beim Hauptact der vierten und letzten „Make Monday Great Again“-Bandwelle mussten wir es nochmal krachen lassen! Als Teil ihrer finalen Tournee wird die kalifornische Kultband unsere Zwillingsfestivals am Nürburgring und in Nürnberg beehren. Diese beiden Konzerte dürften für euch und die Band zu absoluten Highlights des nächsten Festivalsommers werden. Die Bestätigungen von KC Rebell, I Prevail und Atreyu komplettieren die letzte Bandankündigung in diesem Jahr. Insgesamt haben wir damit für euch bereits 53 Acts für Rock am Ring & Rock im Park 2019 am Start.

Rock am Ring 2019 Lineup

Adam Angst – Against The Current – Alice In Chains – Alligatoah – Amon Amarth – Arch Enemy – Architects – Atreyu – Badflower – Bastille – Behemoth – Blackout Problems – Black Rebel Motorcycle Club – Bonez MC & RAF Camora – Bring Me The Horizon – Die Antwoord – Die Ärzte – Drangsal – Dropkick Murphys – Eagles of Death Metal – Feine Sahne Fischfilet – Foals – Godsmack – Graveyard – Halestorm – Hot Water Music – I Prevail – Kadavar – KC Rebell – Kontra K – Kovacs – Left Boy – Marteria & Casper – nothing, nowhere. – Power Trip – Sabaton – SDP – Seiler und Speer – Slash feat. Myles Kennedy and The Conspirators – Slayer – Slipknot – Starset – Tenacious D – The 1975 – The BossHoss – The Fever 333 – The Smashing Pumpkins – Three Days Grace – Tool – Trivium – Underoath – Welshly Arms – While She Sleeps