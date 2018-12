QUELLE » fkpscorpio.com/

Southside Festival 2019 Tickets & Lineup

21. bis 23. Juni 2019, Neuhausen ob Eck

Starke Namen für den Festivalsommer: Vier Headliner und zahlreiche Acts für Hurricane und Southside bestätigt

Das Warten auf den Musiksommer 2019 wird mit der Ankündigung von gleich vier Headlinern für das Hurricane und Southside Festival eingeläutet: Mit Foo Fighters, Mumford & Sons, Die Toten Hosen, The Cure und vielen weiteren Acts holt Veranstalter FKP Scorpio einige der größten und einflussreichsten Künstler der internationalen Musikszene nach Neuhausen ob Eck. Die Zwillingsfestivals, die vom 21. bis 23. Juni 2019 stattfinden, bieten damit große Namen und eine Genrevielfalt, die ihresgleichen sucht.

Aktuelles Southside Festival 2019 Lineup

Foo Fighters | Mumford & Sons | Die Toten Hosen | The Cure | AnnenMayKantereit | Bilderbuch | Papa Roach | Bosse | Frank Turner & The Sleeping Souls | Enter Shikari | The Wombats | 257ers | Trettmann | The Streets | Bausa | Ufo361 | Die Orsons | Muff Potter | OK Kid | Fünf Sterne Deluxe | Yung Hurn | Me First & The Gimme Gimmes | Teesy | Schmutzki | Montreal

