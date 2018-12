VERÖFFENTLICHUNG » 16.11.2018

BEWERTUNG » 8 / 9



Wenn ich an das zu Ende gehende Konzertjahr denke, dann steht das Open Air der sympathischen Schottin Amy Macdonald im Trierer Amphitheater ganz oben auf der Bestenliste. Allein ihr wundervoller Akzent und die derben Worte, mit denen sie ihre Zuschauer grinsend bedachte, waren es wert, ihr zuzuhören. Ganz abgesehen von dem Hit-Gewitter, das sie inzwischen loslassen kann.

Der Release „Woman Of The World” mit dem Untertitel „The Best of 2007 – 2018” gibt einen sehr guten Eindruck davon. Den Anfang macht ihr Single-Debüt „This Is The Life“, das ihr in ganz Europa den Durchbruch bescherte und sich wochenlang auf den Top-Positionen der Charts hielt. Weitere Hits wie „Mr. Rock And Roll“, „Slow It Down” und „Don’t Tell Me That It’s Over” verschaffen einen guten Überblick über das Repertoire dieser genialen Sängerin.

Mit „Woman Of The World“ und „Come Home” gibt es zwei neue Stücke – ganz im gewohnten Stil. Amys Stimme ist eine Wucht. Prägnant, charismatisch und weit weg von all den piepsigen Stimmchen, die sich sonst so im Musikgeschäft tummeln. Wer die Sängerin / Songwriterin neu entdecken möchte, ist mit diesem Album bestens bedient. Und danach sollte er sich dringend ein Livealbum zulegen, beispielsweise „Under Stars – live“ aus dem Jahr 2017.

Unsere Amy Macdonald Empfehlung

2 Bewertungen Woman of the World Amy Macdonald, Woman of the World

EMI (Universal Music)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 7.10.2018 um 12:28 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API