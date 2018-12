DATUM» 06.08.2016 ARTIST» Frau Wolf, Füenf, PUR, Stereokai VENUE» Strandbad / Losheim am See Nachdem schon Cro 11.000 Zuschauer ins Strandbad nach Losheim am See gelockt hatte, waren jetzt 18.000 dem Ruf der Sonne in [weiter lesen]