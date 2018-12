QUELLE » eventim.de

ARTIST » Cher

eventim.de

Cher Tournee 2019 Deutschland Tickets & Termine

Cher – Here We Go Again – Tour 2019

Cher kommt nach Deutschland! Die legendäre Sängerin, Schauspielerin und mit Oscar, Emmy und Grammy ausgezeichnete Pop-Ikone begeistert ihre Fans mit einem enormen Repertoire voller Hits und Highlights. Außerdem hat sie vor wenigen Monaten ihr ABBA-Tribute-Album „Dancing Queen“ veröffentlicht.

Cher Tournee 2019 Deutschland

26.09.2019 – Berlin

03.10.2019 – München

05.10.2019 – Köln

11.10.2019 – Mannheim

13.10.2019 – Hamburg

Empfehlungen zu Cher

Letzte Aktualisierung am 12.12.2018 um 09:57 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API