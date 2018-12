DATUM » 11.08.2019

QUELLE » Fleet Union

ARTIST » Kettcar

VENUE » Kunstrasen / Bonn

Seit dem November 2017 und der Veröffentlichung ihres fünften Albums „Ich vs. Wir“ erleben Kettcar einen zweiten Frühling und sind fast durchgehend auf Tour. Für die Headline-Tour 2019 steht nun eine weitere Vorband fest. Außerdem gibt es weitere Festivalbestätigungen.

Vor etwa zwei Wochen bestätigten Kettcar bereits Love A als Support für vier Aufritte. Jetzt wurden Schrottgrenze für die Konzerte in Oberhausen, Frankfurt, Cottbus und Berlin angekündigt. Das Konzert am 02.03. in Hamburg – übrigens das größte Headline-Konzert der Band bisher in Hamburg – ist bereits so gut wie ausverkauft. Von jedem verkauften Ticket für die Tour spenden Kettcar 1€ an Sea-Watch. In der Übersicht sieht die „Ich vs. Wir“ Tour 2019 so aus:

Kettcar – Tour 2019

28.02. LUX – Luxemburg, den Atelier

01.03. Kaiserslautern, Kammgarn

02.03. Hamburg, Mehr! Theater

13.03. Oberhausen, Turbinenhalle*

14.03. Frankfurt, Batschkapp*

15.03. CH – Zürich, M4Musi

16.03. Cottbus, Glad-House*

17.03. Berlin, Columbiahalle** (* mit Love A)

(** mit Schrottgrenze)

Nach den Terminen im Frühjahr spielen Kettcar auch auf zahlreichen Festivals. Nach einigen neuen Bestätigungen sieht der Festivalplan für die Hamburger nun wie folgt aus:

Kettcar – Festivals & Open Airs 2019