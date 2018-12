VERÖFFENTLICHUNG » 07.12.2018

BEWERTUNG » 8 / 9

ARTIST » Ben Zucker

LABEL » Airforce1, Universal Music



Es ist diese Stimme zwischen Herbert Grönemeyer und Chris Norman, die Ben Zucker so einzigartig macht. Denn er führt diese Bodenständigkeit in eine neue Dimension: Seine Lyrics sind um einiges verständlicher als Herberts Genuschel, und die Vocals sind trotz aller rauen Klänge viel emotionaler als Normans Tatort-Melodien. So verwundert es nicht, dass der Shooting-Star der Schlagerszene nach seiner Tour als Support von Helene Fischer im nächsten Jahr selbst auf große Arena-Tour geht. Und dass er bereits als zweites Album nach dem Debüt ein formidables Livealbum hinterher schießt.

Folgerichtig heißt es „Na und?! Live“ und wurde in der Großen Freiheit 36 in Hamburg mitgeschnitten. Wer den Musiker mit der einzigartigen Stimme einmal live gesehen hat, weiß, dass er auf der Bühne keine Kompromisse macht: Ben Zucker rockt, powert, gibt alles – und schafft es auch in ruhigeren, emotionalen Momenten seiner Show, das Publikum komplett in seinen Bann zu ziehen. „Wenn ich auf der Bühne stehe, dann zählt für mich nur eins: Dass die Leute die Energie spüren und den Alltag, den Stress, ach, einfach alles, was nervt, vergessen und mit der Musik mitgehen.“

In der ausverkauften Halle zeigte sich der Sänger in absoluter Bestform und präsentierte eine Auswahl seiner Hits, einige besondere Publikumsfavoriten und viele Überraschungen. „Ich habe mich wahnsinnig auf den zweiten Teil meiner Na und?!-Tour gefreut. Mein Publikum ist meine Basis. Gemeinsam haben wir so viel Positives auf meiner ersten Tour im Frühjahr erlebt und ich bin unheimlich stolz, dass dies nun auch als Live CD/DVD dokumentiert wurde.“

Neben Hits wie „Na und?!“ oder der Feier-Hymne „Was für eine geile Zeit“ gibt es auch den Song „Der Sonne entgegen“ aus der Sommer-Edition seines Albums zu hören. Ein weiteres Highlight ist „Ca va ca va“, für den Ben Zucker seinen Kumpel – den französischen Superstar – Claudio Capéo als Überraschungsgast auf die Bühne holte. Zudem gibt es Neuinterpretationen bekannter Hits zu hören: Ben Zucker präsentiert Songs, die eine besondere Bedeutung für ihn haben. Darunter Heinz Rudolf Kunzes „Dein ist mein ganzes Herz“ in charismatischer Kneipen-Fassung und die wunderschöne Ballade „Kinder (Sind so kleine Hände)“ von Bettina Wegener.

Ben Zucker zeigt sich hier als guter Entertainer. Er erzählt viel und hält die Zuschauer in seinem Bann. Die Qualität des Audio- und Videomitschnitts ist absolut in Ordnung. Und auch Menschen, die sonst einen weiten Bogen um das Schlager-Metier machen, dürfen ruhig ein Ohr riskieren.

