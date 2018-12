VERÖFFENTLICHUNG » 07.12.2018

BEWERTUNG » 7 / 9

ARTIST » Eric Clapton

LABEL » Polydor Records, Universal Music

07.12.20187 / 9

Allein das witzig aus eigener Feder gezeichnete Cover mit dem Gitarrengott Clapton himself als lachendem Weihnachtsmann ist es wert, dem Release – der offiziell als Eric Claptons 24. Studioalbum gilt – Beachtung zu schenken. In einer Zeit, in der Hinz und Kunz tränentriefende Balladen-Sampler veröffentlichen, ist es doch ganz nett, auch mal einen gitarrenlastigen Release des Meisters zu hören, der uns die Zeit zwischen den Jahren versüßen mag.

Der bei seinem eigenen Label Bushbranch Records/Surfdog Records erscheinende Longplayer, Nachfolger zum erfolgreichen „I Still Do“-Album aus dem Jahr 2016, vereint neben zeitlosen Weihnachtsklassikern, denen der 73-Jährige seinen unverkennbaren Stempel aufdrückt, auch weniger bekannte Interpretationen sowie eine exklusive Neukomposition, die sich perfekt einreiht: „For Love On Christmas Day“.

Weihnachten mit Blues- und Rockversionen. Das funktioniert sehr gut. Eine neue arrangierte Version von „White Christmas“ macht den Anfang. Und so wie hier vermittelt Clapton allen Titeln seinen eigenen Stil. Das Gitarrenkonzept lässt das Album mit nicht alltäglichen Hits wie „Christmas Tears“ und Christmas In My Hometown“ sehr homogon klingen. Und echte Klassiker („Silent Night“, „Have Yourself A Merry Little Christmas“) fügen sich da gut ein. Allein „Jingle Bells“ tanzt mit Drumcomputer und Elektro-Klängen aus dem Rahmen. Doch das ist verkraftbar, vor allem wenn man den Hintergrund kennt: Clapton hat den Track seinem verstorbenen Freund Avicii gewidmet.

Wer auch in der besinnlichen Zeit nicht auf Rock- und Bluesklänge verzichten möchte, liegt mit Claptons Xmas-Album sehr gut.

