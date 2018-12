VERÖFFENTLICHUNG » 07.12.2018

BEWERTUNG » 8 / 9

ARTIST » Adel Tawil

LABEL » BMG Rights Management

07.12.20188 / 9

Die Wuhlheide in Berlin ist schon ein besonderer Konzertort – vor allem wenn man (wie Adel Tawil) in der Hauptstadt geboren und aufgewachsen ist. Man kann verstehen, was es ihm bedeutete, dort einen überragenden Auftritt mit vielen Gästen und Freunden hinzulegen.

Im Juli 2018 war es soweit. Der Mitschnitt hat so viele Hits und Ohrwürmer zu bieten, dass die deutschsprachige Karriere mit Ich + Ich bis hin zum Soloerfolg abgebildet wird. Nur die Boygroup-Phase mit The Boyz lässt er aus.

Das Konzert vor unglaublicher Kulisse startet mit einem Vorspiel durch Kurt Krömer. Anfänglich plätschert das Konzert noch vor sich hin und lebt vor allem durch den selbstbewussten Auftritt von Adel in seiner Heimat. Doch spätestens mit dem Gastauftritt von SDP gerät der Gig in Fahrt.

Die Bilder aus der Wuhlheide sind schon berauschend. Der Sound ist stark und die Tracklist steigert sich im Verlauf des Konzerts. „Du erinnerst mich an Liebe“ im Duett mit Alina ist das erste Highlight. Dann erscheint Sido zum Superhit „Lieder“ auf der Bühne und gemeinsam schmettern die beiden „Bilder im Kopf“ und „Der Himmel soll warten“. Kongenial und gänsehauterzeugend.

Den Abschluss widmet Adel Tawil seinen Hits aus der Ich + Ich Ära: „Stark“, „So soll es bleiben“ und „Vom selben Stern“ beenden ein furioses Konzert. Ganz zum Ende gibt es ein wehmütiges „Erinnern“ und man kann dem Künstler nur zustimmen, wenn er die Textzeile „Halt den Moment einfach fest, damit er dich nicht verlässt“ anstimmt.

Unsere Adel Tawil Empfehlung

