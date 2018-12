VERÖFFENTLICHUNG » 09.11.2018

25 Jahre sind vergangen, seit Sheryl Crow ihr Debütalbum „Tuesday Night Music Club“ veröffentlicht hat. Seither hat sie acht Studioalben auf den Markt gebracht, neun Grammys eingefahren und nahezu 20 Millionen Alben verkauft. Sheryl Crow ist eine dieser Künstlerinnen, bei denen man leicht vergisst, welche ihrer Songs man kennt – und es sind verdammt viele, wie dieser Livemitschnitt zeigt.

Am 10. November 2017 gastierte sie im legendären Capitol Theatre in Port Chester, New York. Einem Ort, den schon legendäre Vorbilder wie Dylan, Clapton, The Band und The Grateful Dead zur Lieblingsspielstätte auserkoren haben. Es war die letzte Nacht ihrer 2017er „Be Myself“ Tour.

Die Theater-Atmosphäre vor sitzendem Publikum mit gediegenem Bühnenbild kommt auf der DVD sehr gut rüber. Auch der 5.1 Surround-Sound weiß zu überzeugen. Im hübsch aufgemachten Digipack gibt es den visuellen Mitschnitt und zwei Audio-CDs mit der furiosen Tracklist der Show,

Das Repertoire umfasst Songs ihres „Be Myself“-Albums (logisch), aber auch zahlreiche ihrer großen Hits. „All I wanna do“, „Everyday is a winding Road“ und „If it makes you happy“ lassen das Publikum begeistert mitgehen. Ein weiteres Highlight ist die Coverversion des Cat Stevens Klassikers „The first cut ist the deepest“. Damit liefert Sheryl Crow ein sehr atmosphärisches Livealbum, das definitiv zu ihren besten Releases zählt.

