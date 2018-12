DATUM » 15.12.2018 - 03.08.2019

Ein spannendes, neues Abenteuer aus der Feder von Peter Plate und Ulf Leo Sommer – auf großer Deutschland Tournee ab 15.12.2018 in über 50 Städten!

Nach über 1,5 Millionen verkauften Soundtracks mit unzähligen Hits („Up, Up, Up – Nobody’s Perfect“, „Mädchen gegen Jungs“, „No risk, no fun“) und zwei spektakulären Musicaltourneen mit über 150.000 Zuschauern, ist die „Bibi & Tina“ Reihe nicht nur ein Phänomen, sondern auch eine der erfolgreichsten Family Entertainment Produktionen im deutschsprachigen Raum.

Unter dem Motto „Bibi & Tina kommen in Deine Stadt und sie bringen all ihre Hits mit“ geht es ab 15.12.2018 erneut auf große Deutschland Tournee.

Dieses Mal wird aber alles etwas anders: Bibi & Tina erleben ein brandneues Abenteuer und werden zusammen mit Ihren Freunden Holger, Alex und vielen mehr gemeinsam die Bühne noch heftiger rocken als je zuvor. In über 50 Städten wird lachen, tanzen, mitsingen und beste Unterhaltung für die ganze Familie garantiert sein.

Auch für die Eltern wird es nicht langweilig, ganz im Gegenteil: Bei der letzten Tournee wurden viele Mütter und Väter gesehen, die die Lieder lautstark mit ihren Kindern mitgesungen haben. Ein Pop-Spektakel, nach dem alle glücklich nach Hause gehen werden.

Alle Termine:

15.12.18 Riesa Sachsen Arena 16.12.18 Leipzig Haus Auensee 17.12.18 Zwickau Stadthalle 18.12.18 Gera KUK 28.12.18 Göttingen Lok Halle 29.12.18 Bremen Die Glocke 30.12.18 Flensburg Flensarena 04.01.19 Hamburg Mehr! Theater 05.01.19 Bielefeld Stadthalle 06.01.19 Rosenheim KuKo 07.01.19 Stuttgart Liederhalle (Beethovensaal) 08.01.19 Karlsruhe Schwarzwaldhalle 09.01.19 Bamberg Brose Arena 11.01.19 Ingolstadt Saturn Arena 12.01.19 Regensburg Donau Arena 14.01.19 Kempten BigBox 15.01.19 Neu-Ulm Ratiopharm Arena 16.01.19 Ravensburg Oberschwabenhalle 17.01.19 Nürnberg Meistersingerhalle 19.01.19 Reutlingen Stadthalle 20.01.19 Saarbrücken Saarlandhalle 22.01.19 Frankfurt am Main Jahrhunderthalle 23.01.19 Suhl CCS 24.01.19 Jena Sparkassenarena 25.01.19 Wetzlar Rittalarena 26.01.19 Koblenz CGM Arena 27.01.19 Düsseldorf Mitsubishi Electric Hall 30.01.19 Münster Halle Münsterland 31.01.19 Minden Kampa Halle 01.02.19 Duisburg MerkatorHalle 02.02.19 Magdeburg Stadthalle 03.02.19 Hannover Swiss Life Arena 05.02.19 Rostock Stadthalle 06.02.19 Schwerin Sport und Kongresshalle 07.02.19 Braunschweig Stadthalle 08.02.19 Aurich Sparkassenarena 09.02.19 Dortmund Westfalenhalle 10.02.19 Bochum Ruhr-Kongress 13.02.19 Essen Grugahalle 14.02.19 Halle Westfalen Gerry Weber Event Center 15.02.19 Kassel Stadthalle 16.02.19 Halle/Saale Händelhalle 17.02.19 Erfurt Thüringenhalle 18.02.19 Chemnitz Stadthalle 24.02.19 München Zenith 25.02.19 Mannheim Rosengarten 26.02.19 Bayreuth Oberfrankenhalle 27.02.19 Freiburg Sick-Arena 02.03.19 Frankfurt (Oder) Messe 03.08.19 Berlin Parkbühne Wuhlheide

