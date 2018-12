VERÖFFENTLICHUNG » 07.12.2018

BEWERTUNG » 7 / 9

ARTIST » New Model Army

LABEL » Attack Attack Records

07.12.20187 / 9

Gerade fand das diesjährige Weihnachtskonzert von New Model Army im Kölner Palladium statt. Und ebenda konnte man eine ganz besondere live-CD/DVD der alten Haudegen aus dem britischen Bradford erwerben. „Night of a thousand Voices“ heißt das gute Stück. Und es fängt ein ganz besonderes Konzertereignis ein: Vielen Konzertbesuchern gefallen diese Momente, wenn die Band recht leise spielt, der Sänger nur noch Stichworte gibt und das Publikum alle Lyrics durch die Halle schmettert. Genau diesen Moment haben New Model Army mit Justin Sullivan an der Spitze zu einer kompletten Konzertlänge, ja zu einem ganzen Fan-Wochenende ausgedehnt.

Wir dürfen uns das so vorstellen: Austragungsort im April 2018 war „The Round Chapel“ in London. Die Band stand mittig, rundherum eine große Menge von Fans aus aller Welt, ausgestattet mit einem umfangreichen Lyricbook zum Mitsingen. Das wäre natürlich nicht nötig gewesen – die Fans sind textsicher-, ist aber sicher für alle Anwesenden eine nette Erinnerung. Justin Sullivan am Mikro konnte sich getrost zurücklehnen und bis auf einige Ansagen und bisweilen unterstützende Gesangseinlagen das Feld dem neu gegründeten Chor überlassen, der hier ungeprobt unter der Regie der Band stand.

49 verschiedene Songs wurden an dem Wochenende gesungen, 28 haben es auf die live-CD geschafft, ein Dutzend zusätzlich auf die Bonus-DVD. Die Band ist in freudiger Spiellaune und Justin kann das Event sicht- und hörbar genießen. Natürlich ist der Chor stimmlich nicht perfekt: Männer neigen in der Masse ohnehin zum Grölen. Doch Klassiker wie „Green and Grey“, „51st State“, „Purity“ und „Vagabonds“ machen auch auf diese Weise großen Spaß.

Justin Sullivan sagt: „Das gemeinsame Singen ist die älteste und grundlegendste Form der menschlichen Kunst, vielleicht die gemeinschaftlichste Verbindung von allen, und geht bis zum Anfang unserer Geschichte zurück. Als wir die Idee für diese Konzerte hatten, schien es so offensichtlich, dass wir erstaunt waren, dass nach unserem besten Wissen noch nie eine Band dies getan hat, oder zumindest nicht auf diese Weise, die tausend Stimmen voll unterstützt. Natürlich wussten wir nicht wirklich, was passieren würde oder wie wir es am besten präsentieren sollten. Wir sind den vielen Menschen, die an dem Projekt gearbeitet haben, aber vor allem allen, die aus der ganzen Welt kamen, dankbar, dass sie aus vollem Herzen gesungen und etwas ganz Besonderes geteilt haben. Ob wir es jemals wieder tun, bleibt eine offen. Vorerst hoffen wir, dass diese Aufnahmen ein wahres Gefühl dafür vermitteln, was in diesen besonderen Nächten passiert ist.“

Das CD/DVD-Paket ist über den Online-Shop der Band erhältlich!

Empfehlungen zu New Model Army

Letzte Aktualisierung am 22.12.2018 um 10:01 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API