Und wieder gibt es eine neues Sonderheft von „Rock Classics“, diesmal zum Thema THE BEATLES. Wir sind es ja schon gewohnt, dass es hier in komprimierter Form die wichtigsten Infos zu einer Musikgruppe gibt. Das 50-jährige Jubiläum des ikonischen „White Album“ von 1968 ist Anlass genug, um die Beatlemania ausbrechen zu lassen und in gewohnt informativer wie unterhaltsamer Form Einblicke in die bahnbrechende Karriere des Quartetts aus Liverpool zu bieten.

Mit mehr als 800 Millionen abgesetzten Alben weltweit sind die Beatles zur erfolgreichsten Band der Musikgeschichte avanciert. Weit schwerer als Legionen an Nummer-eins-Hits, gebrochenen Verkaufsrekorden und eingeheimsten Preisen wiegt jedoch der popkulturelle Einfluss, den die vier Pilzköpfe im Laufe einer Dekade – von der Namensfindung 1960 bis zur Auflösung 1970 – ausübten und bis heute unvermindert ausüben.

Auf 116 Magazin-Seiten gibt es zunächst umfangreiche Biographien von John, Paul, George und Ringo. Ein kleiner Exkurs beschäftigt sich mit „The Beatles in Hamburg“, bevor alle regulären Studioalben ausführlich vorgestellt werden. Das „White Album“ wird besonders gewürdigt – in Form eines Interviews mit Giles Martin, dem Sohn von George Martin. Info-Seiten zu biographischen Büchern und Filmen runden das Paket ab. Ein erstaunlich vielseitiges Sonderheft – für Fans sehr empfehlenswert.

Unsere The Beatles Empfehlung

