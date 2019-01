Vor 450 Zuhörern fand in der ausverkauften Pfarrkirche St. Remigius Reinsfeld ein Konzert der A-cappella-Formation Chorschatten statt. Am Vorabend des Dreikönigsfestes sang der Chor zunächst einige weltbekannte Weihnachtslieder in ungewöhnlichen Arrangements. Zum größten Teil bestand das Programm jedoch aus stimmungsvollen Poptiteln wie „Time after time“, „Hymn“, „Fix you“ und „Bohemian Rhapsody“. Zudem war der Frauenchor Cäcilias Töchter aus dem Eifelort Meckel zu Gast und interpretierte mit Pianobegleitung Stücke von Adele, Loreena McKennitt, Ed Sheeran und anderen zeitgenössischen Künstlern. Zur wundervollen Atmosphäre trug eine professionelle Ausleuchtung des Kirchenraumes bei. Das Engagement der Akteure wurde nach über zwei Stunden Konzertdauer mit stehenden Ovationen gewürdigt, bevor Chorleiterin Andrea Stüber den traditionellen Abschiedssong des Chorschattens („Feuerzeug“) anstimmte.