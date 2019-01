QUELLE » Sony Music

Zum feierlichen Start in das neue Jahr 2019 geht es für die Backstreet Boys in die nächste Runde bevor am 25. Januar ihr 10. Studioalbum „DNA“ erscheint: Es gibt ein Video zum neuen Song Video zu „No Place“. Im Clip zu sehen sind die Boys ganz privat mit ihren Familien ganz nach dem Motto: „There ain’t no place like you“.

Zur Vorabsingle „Chances“, die Anfang November erschien, wird es außerdem in den nächsten Wochen neue Remixe geben – unter anderem von Mark Ralph, Hellberg und Kat Krazy (um nur einige Namen zu nennen).

AJ, Brian, Howie, Kevin und Nick, die sich seit gut einem Monat Grammy Nominees nennen dürfen (Best Pop Duo/Group Performance für „Don’t Go Breaking My Heart“), sind also gerüstet und bereit für das kommende Album, das mit einer anschließenden bis dato fast ausverkauften Welt-Tournee in den Startlöchern steht. Backstreet ist sowas von back!

Deutschland Tour Dates:

21. Mai 2019 – Hannover – TUI Arena

25. Mai 2019 – Mannheim – SAP Arena

27. Mai 2019 – München – Olympiahalle

28. Mai 2019 – Wien – Stadthalle

29. Mai 2019 – Berlin – Mercedes Benz Arena

20. Juni 2019 – Köln – Lanxess Arena

21. Juni 2019 – Zürich – Hallenstadion

