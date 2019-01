DATUM » 01.02.2019

QUELLE » Music Matters

ARTIST » Wolf Maahn

VENUE » Kulturkirche / Köln

01.02.2019

Vor genau fast einem Jahr hat Wolf Maahn in der Kulturkirche sein letztes Solokonzert gegeben. Am 01.02.2019 tritt er wieder hier in seiner Heimatstadt auf, wie man hört mit neuem Programm! Er zählt zweifelsohne zu den erfolgreichsten und kreativsten Persönlichkeiten im deutschen Rock. Hits und lyrische Geniestreiche wie „Irgendwo In Deutschland“, „Rosen Im Asphalt“ oder „Ich Wart Auf Dich“ sind „unsinkbare deutsche Rockklassiker“ (Rolling Stone). Für Musiker, Texter, Schulklassen, Coverbands oder nächtliche Strandparties sind sie “zu neuem deutschen Liedgut“ geworden“ (wdr). Insgesamt über 1200 Konzerte und etliche Festivals unter anderem mit Bob Marley, Fleetwood Mac oder Bob Dylan, machten Wolf Maahn zu einer der deutschen Live-Legenden. Ob indoor oder “Unter einem großen Himmel”, immer wieder gelingt es ihm, unvergessliche Konzerterlebnisse zu erzeugen, und immer wieder ist es schön zu sehen wie ein Publikum, das Zielgruppen weitgehend außer Acht lässt, mitsingt, tanzt und feiert. 2019 wird es im Frühjahr/Frühsommer auch eine Wiederauflage von „Soul Maahn“ geben sowie im Herbst ein neues Studioalbum.