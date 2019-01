VERÖFFENTLICHUNG » 04.01.2019

Gerade erst fliegen die Tannenbäume aus dem Fenster, schon geht die Partysaison wieder los. Ob Après-Ski oder Karneval: DJ Ötzi ist seit zwanzig Jahren stets vorn mit dabei. Zur Feier des Jubiläums gibt es ein Doppel-CD-Album mit seinen größten Hits und vielen neuen Titeln.

Gerhard Friedle, so heißt der Tiroler ursprünglich, hat es geschafft, die Mischung aus Pop und Schlager, aus Volksmusik und Dancefloor, zu eine unverwechselbaren Merkmal seiner Musik zu machen. Das mag viele nerven – doch im Ambiente von Alkohol und Feierwütigen funktioniert es ausgesprochen gut.

So hat DJ Ötzi quasi über Nacht die Charts erobert und in der Folge mit seinen Songs sogar von Ohio bis Tennessee, von Texas bis Arizona in den US-Country-Sendern Gehör gefunden. Das haben noch nicht viele Österreicher geschafft. Apropos Amerika: Der glühende Elvis-Fan kollaboriert 2012 mit den legendären Bellamy Brothers für ein ganzes Album mit 15 englischsprachigen Songs und hat Hits wie „Sweet Caroline“ stets als feste Bestandteile seiner Tracklist auf Tour und bei Konzerten.

Aus Anlass des runden Jubiläums hat der dreifache ECHO-Gewinner jetzt diese Hits und weitere musikalische Schätze für ein Doppelalbum zusammengestellt, neu eingesungen und remastered. 40 Songs, darunter fünf neue Lieder, in deutscher und englischer Sprache: „20 Jahre DJ Ötzi – Party ohne Ende“. Ein Kompendium neuerer Musikhistorie, von den legendären Feten-Hits bis zu nachdenklich stimmenden Balladen, vom Raketenstart „Anton aus Tirol“ bis zur aktuellen Single „Bella Ciao“, deren deutschen Text der große Peter Plate DJ Ötzi auf den Leib schneiderte. Somit ist „Geboren um dich zu lieben“ genauso dabei, wie „Der DJ aus den Bergen“, „7 Sünden“ und „A Mann für Amore“.

Ein Song jedoch sticht, will man von der Karriere des Gerry Friedle erzählen, immer wieder heraus: „Ein Stern (…der deinen Namen trägt)“. Es gibt im deutschsprachigen Raum kaum eine andere Single, die an diesen Erfolg herankommen könnte. 108 Wochen in den Charts, elf Wochen in Deutschland, 13 Wochen in Österreich auf #1, Doppel-Platin und erfolgreichstes Lied des Jahres 2007 in Deutschland, Schweiz und Österreich. Auch das dazu gehörige Album „Sternstunden“ wurde eines der meistverkauften des ganzen Jahres.

Wer dieses Best-of-Album sein eigen nennt, ist auf die Saison in der Almhütte und auf dem Karnevalswagen gut vorbereitet. CD 1 mit den deutschsprachigen Titeln funktioniert als Schlageralbum. CD 2 enthält dann die international angehauchten Songs. Gassenhauer wie „Hey Baby“ sowie Cover im Stil von „Summer of ’69“ und vor allem „Live Is Life“ streifen aber schnell die Grenze des Erträglichen.

